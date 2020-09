Pechino 2022: completate le sedi delle gare di biathlon e sci di fondo a Zhangjiakou

Come riportato da Ansa.it-Xinhua, si sono conclusi ieri come da programma i lavori per il National Biathlon Center e per il National Cross Country Center di Zhangjiakou, una delle sedi di gara delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il National Biathlon Center ospiterà 11 gare di biathlon dei Giochi, in programma dal 4 al 20 febbraio 2022, mentre nel National Cross Country Center andranno in scena 12 gare valevoli per la medaglia d’oro nello sci di fondo. Quest’ultima struttura, insieme al vicino National Ski Jumping Center, costituisce il Nordic Center per le Olimpiadi di Pechino 2022, quando alle gare olimpiche di sci di fondo, combinata nordica e biathlon accoglieranno un pubblico di 5.000 spettatori in piedi e seduti.

I Giochi Olimpici Invernali 2022 includeranno sette sport (sci, pattinaggio, hockey su ghiaccio, curling, bob, slittino e biathlon), 15 discipline (sci alpino, sci freestyle, snowboard, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, short track, pattinaggio di velocità, pattinaggio artistico, ice hockey, curling, bob, skeleton, slittino, biathlon) e 109 eventi. Sette nuovi eventi saranno compresi nei Giochi Olimpici Invernali 2022, tra cui il monobob femminile, snowboard cross misto, freeski maschile, salto con gli sci femminile, freestyle misto, salto con gli sci misto a squadre, short track staffetta mista a squadre. I Giochi Paralimpici invernali del 2022 prevedono sei discipline sportive (Para sci alpino, Para biathlon, Para sci di fondo, Para snowboard, Para hockey sul ghiaccio, curling su sedia a rotelle) e 78 eventi.

Loading...

Loading...

nicolo.persico@oasport.it

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo