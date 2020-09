Pattinaggio artistico, Nebelhorn Trophy 2020: programma, orario e come seguire gli azzurri in streaming

Dopo mesi di incertezze, dubbi, perplessità, ci siamo per davvero; è tutto pronto alla Eislaufzentrum di Oberstdorf (Germania), impianto sportivo che ospiterà da domani 24 settembre a sabato 26 la quarantasettesima edizione del Nebelhorn Trophy, la prima competizione internazionale ufficiale di pattinaggio artistico valida come rassegna singola del circuito ISU Challenger Series 2020-2021.

L’Italia ricoprirà un ruolo da grande protagonista, specialmente in ambito maschile, dove Matteo Rizzo avrà tutte le carte in regola per cominciare nel migliore dei modi l’annata sportiva, lottando per la prima posizione con atleti quotati come il lettone Deniss Vasiljeves e il tedesco Paul Fentz. Ma attenzione a non sottovalutare il secondo azzurro in gara, Gabriele Frangipani, motivatissimo a ripetere e migliorare i risultati maturati nel ciclo di gare del 2019-2020.

Compagine italiana presente anche nella specialità delle coppie d’artistico, gara in cui Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini saranno già alle prese con un test tutt’altro che banale. I nostri atleti infatti si misureranno con le due principali coppie tedesche, entrambe in grande crescita, ovvero Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert e Annika Hocke-Robert Kunkel (rispettivamente quinti e settimi agli Europei di Graz 2019) ma potranno tentare comunque senza problemi l’assalto al podio.

In campo femminile riflettori puntati sulla svizzera Alexia Paganini, quarta alla rassegna continentale del 2019, transitata pochi mesi fa da Stephàne Lambiel. Tra le pretendenti a occupare le rimanenti due caselle spiccano, sulla carta, la talentuosa estone Eva-Lotta Kiibus e la padrona di casa Nichole Schott.

Sarà un vero e proprio rebus invece la prova della danza: causa l’assenza di pattinatori di peso, l’esito è quanto mai incerto anche se, alla vigilia, sembrerebbero più avvantaggiati per esperienza accumulata i britannici Sasha Fear-George Waddell e, soprattutto, gli ucraini Darya Popova e Volodymr Byelikov.

I pattinatori azzurri scenderanno sul ghiaccio per i rispettivi segmenti brevi il 24 settembre, per poi eseguire il libero il giorno successivo, il 25. Sarà possibile seguire l’evento, in forma gratuita, tramite il portale Sportdeutschland.tv.

NEBELHORN TROPHY 2020: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Giovedì 24 settembre

13:00-15:30 Short Program Individuale Maschile (in gara Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani)

16:00-19:20 Short Program Individuale Femminile

20:00-20:55 Short Program Coppie D’Artistico (in gara Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini)

Venerdì 25 settembre

14:00-15:00 Rhythm Dance Danza sul ghiaccio

15:30-18:20 Free Program Individuale Maschile (in gara Matteo Rizzo)

19:00-20:00 Free Program Coppie D’Artistico (in gara Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini)

Sabato 26 settembre

11:00-14:00 Free Program Individuale Femminile

15:30-16:40 Free Dance Danza Sul Ghiaccio

Foto: Valerio Origo