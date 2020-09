Pattinaggio artistico, la nuova sfida di Valentina Marchei: l’ex atleta nello staff di Milano-Cortina 2026

View this post on Instagram

Tre settimane fa, i miei amici di @dao_sport , all’annuncio del mio ritiro, scrivevano: “Ci sono 2️⃣ Marchei: la ragazza che ha messo la sua vita sui pattini ⛸⛸trasformando il ghiaccio❄️ in un mare 🌊di emozioni e la donna che 🔜inizia un nuovo, splendido e intenso esercizio sulle🎼 note di una musica 🎧che sarà per sempre olimpica.”. Proprio così. Il mio percorso olimpico continua nel Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 🤩, nel team della comunicazione. Due cose mi rendono particolarmente orgogliosa di questo nuovo capitolo della mia vita: 🔹la prima è quella di avere la possibilità di trasmettere i valori olimpici e provare che sono applicabili nella quotidianità e non un privilegio per pochi; 🔹la seconda è di poter dimostrare che un atleta non è solo un’espressione fisica e un insieme di capacità tecniche affinate negli anni di pratica dello sport, ma molto di più e sicuramente anche altro. Non a caso la Fondazione Milano Cortina 2026 ha coinvolto con me altri due atleti Olimpici, la ginnasta @martapagnini e il nuotatore @damiano_lestingi 💪🏻💙 La strada è lunga e le sfide impegnative… e se non incominciate a seguire l’account @milanocortina2026 rischio di bloccarvi tutti‼️‼️ #newchapter #olympiclegacy #olympicdreams #roadtoMICO2026