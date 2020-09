Pattinaggio artistico: Gabriele Frangipani secondo al Nebelhorn Trophy 2020, quinto Matteo Rizzo

La prima volta non si scorda mai. Gabriele Frangipani ha conquistato il primo podio della carriera in una gara internazionale di seconda fascia, piazzandosi in seconda posizione nella specialità individuale maschile al Nebelhorn Trophy 2020, la prima competizione della nuova stagione di pattinaggio artistico valida come evento del circuito ISU Challenger Series 2020-2021 in scena questa settimana Eislaufzentrum di Oberstdorf (Germania)

L’atleta allenato da Lorenzo Magri – presentando un medley composto da “Red Right Hand” di Nick Cave & The Bad Seeds, “Ballad of a Thin Man” di Richard Hawley e “I’m a Man” di Black Strobe – è stato l’unico del lotto ad aver atterrato con successo due quadrupli, nello specifico il toeloop, di cui uno con il doppio toeloop, e l’altro singolo arrivato con mano sul ghiaccio, mantenendo alto il livello con un bel triplo axel e con combinazioni come triplo flip/triplo toeloop e doppio axel/euler/triplo salchow. Una caduta nell’ultimo elemento di salto, il triplo lutz, non ha certamente macchiato una prestazione significativa e incoraggiante, che testimonia non solo la crescita dell’atleta ma l’estrema potenza del movimento azzurro, pronto a giocarsi la leadership europea con la Russia.

Grazie all’ottima prestazione dunque, il pattinatore delle Fiamme Oro ha raccolto nel segmento 152.52 (77.72, 75.80) per 231.65 punti totali, precedendo di appena due lunghezze il lettone Deniss Vasiljeves, autore di una rimonta dal quinto al primo posto con 159.83 (76.63, 83.20) per 233.08 maturata grazie a una performance pressoché pulita, composta da un dominio sulle componenti del programma e, tra i vari salti, da un quadruplo toeloop ruotato correttamente, da due tripli axel, uno singolo e l’altro combinato con il doppio toeloop, e dalla combinazione triplo lutz (chiamato sul quarto)/euler/triplo salchow.

Qualche sbavatura per il secondo azzurro in gara, Matteo Rizzo, rimasto attardato per via di due chiamate di sottoruotato in elementi di valore come il quadruplo toeloop e il triplo axel e per un lutz eseguito solo da due giri, oltre che per un’incertezza nella trottola flying change foot, chiamata di livello 2 come la sequenza di passi ; con un programma potenzialmente molto interessante, interpretato sulle musiche de “The Greatest Showman“, l’azzurro si è dovuto quindi accontentare della quinta posizione con 136.99 (62.49, 74.50) per 214.14. Tanti errori anche per il tedesco Paul Fentz, in testa dopo lo short, scivolato al sesto posto con 130.39 (58.09, 73.30) per 212.25. Delle defaillance degli avversari ha saputo approfittarne lo svedese Nikolaj Majorov, piazzatosi al terzo posto con 145.53 (74.33, 71.20) per 218.07.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: International Skating Union (Figure Skating, Youtube Screen)