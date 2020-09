Pattinaggio artistico: Gabriele Frangipani e Matteo Rizzo a un passo dalla vetta dopo lo short al Nebelhorn Trophy 2020

Italia subito protagonista al Nebelhorn Trophy 2020, la prima competizione ufficiale della nuova stagione di pattinaggio artistico valida come gara singola del circuito ISU Challenger Series 2020-2021. Nella specialità individuale maschile infatti Gabriele Frangipani e Matteo Rizzo si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto dopo il programma corto, pronti a sferrare in vista del libero l’attacco al padrone di casa Paul Fentz, momentaneamente in testa alla classifica.

Il pattinatore delle Fiamme Oro allenato da Lorenzo Magri ha provato ad alzare la sua personale asticella inserendo nel suo nuovo programma – interpretato sulle musiche de “Impossibile” di James Arthur – come salto singolo il quaruplo toeloop, eseguendolo però con caduta; malgrado l’errore il nativo di Pisa ha raddrizzato il tiro atterrando il triplo axel e la combinazione triplo flip/triplo toeloop, raccogliendo il massimo del livello sia nella sequenza di passi che nelle tre trottole previste, fattore che gli ha permesso di raggiungere quota 79.13 (42.83, 37.30).

Loading...

Loading...





Una sbavatura nel triplo rittberger, chiamato sottoruotato nella nuova intrigante combinazione con il triplo lutz ha invece fermato il gioiellino Matteo Rizzo a quota 77.15 (38.80, 38.35); l’atleta delle Fiamme Azzurre guidato da Franca Bianconi e dal padre Valter, convincente sulle morbide note de “Romanza“ di Andrea Bocelli e con il miglior riscontro sulle componenti del programma, ha completato il suo layout optando per la strategia conservativa, dunque con il triplo axel e il triplo flip, eseguendo ottime trottole (livello 4) e guadagnando livello 3 nella sequenza di passi. Non lontano Paul Fentz, attualmente al comando con 81.86 (45.61, 36.25), unico del lotto ad aver ruotato un quadruplo in maniera pulita, nello specifico il toeloop, realizzando poi il triplo axel e triplo lutz/triplo toeloop, quest’ultimo arrivato in modo non eccezionale.

Decisamente buona la prima nelle coppie d’artistico anche per Rebecca Ghilardi e Filppo Ambrosini, autori di uno short dove sono state ridotte al minimo le sbavature: sull’energica atmosfera di “Bring Me to life” degli Evanescence, gli azzurri hanno snocciolato il triplo twist e un bel doppio axel in parallelo, sfoggiando un ottimo sollevamento del gruppo 3 (livello 4) dal GOE positivo e guadagnando punti preziosi anche nel triplo lutz lanciato. Miglioramento evidente anche in termini di fiducia per i pattinatori di Franca Bianconi e Rossana Murante, bravi a ottenere la terza posizione provvisoria con 58.32 (31.08, 27.44) alle spalle delle due già in ottima forma coppie tedesche Minerva Fabienne Hase-Nolar Seegert, in testa con 63.97 (34.37, 29.60), e Annika Hocke-Robert Kunkel, secondi con 60.55 (33.11, 27.44).

In campo femminile infine ha fatto valere la sua leadership la svizzera Alexia Paganini che, nonostante una sbavatura nel triplo rittberger, chiamato sottoruotato dal pannello, si è imposta sulle diretta avversarie grazie al triplo lutz combinato con il triplo toeloop, il doppio axel e un significativo dominio sul secondo punteggio, totalizzando 63.60 (34.04, 29.56), due lunghezze in più della tedesca Nicole Schott, seconda con 61.21 (33.57, 27.64) e dell’estone Eva-Lotta Kiibus, al momento terza con 60.49 (32.73, 27.76).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier