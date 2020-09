Pattinaggio artistico a rotelle, riparte dalla Puglia l’attività federale: a ottobre il Trofeo Nazionale Apulia

Si scaldano i motori nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle, pronto a ricominciare l’attività anche con le competizioni federali. Si svolgerà infatti in Puglia, in due tranche dal 10 all’11 ottobre e dal 24 al 25 ottobre, il Trofeo Nazionale Apulia 2020 Memorial Nicola Calò, prima gara ufficiale post lockdown allestita con il sistema di giudizio Rollart in scena al PalaPansini, impianto sportivo di Giovinazzo (Bari), e al Pala Nunzio Fiorentini di Molfetta (Bari).

L’evento, organizzato dalla Società Sportiva ASD Green Roller per volontà della sua presidente Valentina Calò, è dedicato ai pattinatori tesserati FISR di tutti i livelli e categorie, comprese quelle promozionali, che verranno giudicate con il metodo white.

Si torna dunque alle gare dopo il lungo periodo di pausa e, soprattutto, dopo i tanti raduni regionali (che proseguiranno fino al 18 ottobre) presieduti dal Commissario Tecnico Fabio Hollan, incontri fondamentali per garantire in modo omogeneo la ripresa di una disciplina che, con i nuovi regolamenti, sta cambiando definitivamente pelle.

Foto: FISR-Raniero Corbelletti