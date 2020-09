Pallanuoto, Primo turno Coppa Italia 2020: definite tutte le qualificate alla seconda fase. Ortigia e Pro Recco insieme

La 29ma Coppa Italia maschile ha aperto la stagione della pallanuoto: la prima fase, denominata preliminary round I, del trofeo nazionale maschile per club si è giocata a Genova, Roma, Napoli e Savona in tre gironi da tre e uno da quattro squadre. Le prime due di ciascun girone hanno avuto accesso al secondo round (26-27 settembre), che qualifica alla Final Four (29-31 gennaio 2021).

Dopo la terza ed ultima giornata, appena andata in archivio, alle già promosse Brescia ed Ortigia, si sono aggiunte Pro Recco, Quinto, Roma, Posillipo, Telimar e Savona. Di seguito i tabellini delle cinque sfide appena giocate con le classifiche, tutti i risultati della competizione e la composizione dei gironi della seconda fase: finiscono insieme Ortigia e Pro Recco.

Tabellini 3^ giornata – 20 settembre

Girone D (Savona) PN Trieste-Telimar 3-8

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Razzi, Turkovic, Jankovic, Milakovic 1, Vico, Mezzarobba 2, Bini, Mladossich, Persegatti. All. Bettini

Telimar: Nicosia, Del Basso 3, Galioto, Di Patti 1, Fabiano, Vlahovic, Giliberti, Marziali, Lo Cascio 2, Damonte 2, Lo Dico, Migliaccio, Washburn. All Baldineti

Arbitri: Colombo e Piano.

Note: parziali 0-1, 0-2, 1-3, 2-2. Uscti per limite di falli Bini (T) nel secondo tempo, Podgornik (T), Del Basso (T) e Galioto (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 1/9 e Telimar 3/9 + un rigore. Damonte fallisce un rigore (traversa) nel secondo tempo.

Girone B (Roma) Roma Nuoto-SS Lazio Nuoto 16-7

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Graglia, F. Faraglia 3, P. Faraglia 3 (1 rig.), Voncina, De Robertis 2, Di Santo 1, Boezi 3 (1 rig.), Casasola 2, Spione 1, Gatto 1 (rig.), Di Gregorio. All. Tafuro.

Lazio Nuoto: Mocavini, Ferrante, Colosimo, Bobbi, Vitale 3, Marini 1, Provenziani, Antonucci, Leporale, Narciso 2, Tarquini, Moroll 1i, Moscardelli. All. Sebastianutti.

Arbitri: Paoletti e Nicolosi.

Note: parziali 3-3, 4-1, 4-1, 5-2. Usciti per limite di falli Graglia (R), De Robertis (R) e Marini (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 5/9 + 3 rigori e Lazio 4/17.

Girone A (Genova) RN Florentia-Pro Recco 2-20

RN Florentia: Cicali, Borghigiani, Carnesecchi, Benvenuti, Sordini, Chellini 1, Paggini, Dani, Calamai, Partescano, Astarita 1, A. Di Fulvio, Sammarco. All. Minetti

Pro Recco: Perrone, F. Di Fulvio 3, Mandic 2, Mangiante 2, Younger 2 (1 rig.), Velotto, N. Presciutti, Echenique 4 , Dobud 2, Figari, Rossi 1, S. Luongo 4, Negri. All. Hernandez.

Arbitri: Ferrari e Pinato

Note: parziali 0-4, 0-7, 1-5, 1-4. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Florentia 2/3 e Recco 4/5 + un rigore.

Girone D (Savona) RN Savona- San Donato Metanopoli 18-9

RN Savona: Massaro, Patchaliev 2, Giovannetti, Vuskovic 1, Molina Rios 1, Rizzo 2, Urbinati, Bruni, Campopiano 4 (1 rig.), Fondelli 5 (2 rig.), Iocchi Gratta 3, Caldieri, Da Rold. All. Angelini

San Donato Metanopoli: Ferrari, Baldineti, Brambilla Di Civesio, L. Bianco 1, A. Di Somma 4, Ravina, Lanzoni 1, Monari 1, Busilacchi 2, Cimarosti, Caliogna, Cavo. All. Gambacorta

Arbitri: Fusco e L. Bianco.

Note: parziali 6-2, 4-3, 4-0, 4-4. Uscito per limite di falli Giovannetti (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 4/6 + 3 rigori e Metanopoli 5/8

Girone C (Napoli) CN Posillipo-RN Nuoto Salerno 12-10

CN Posillipo: Lamoglia, Iodice, M. Di Martire, Picca, Mattiello, Telese, J. Parrella, J. Lanfranco, Silipo, Bertoli, Baraldi, Saccoia, Spinelli. All. Brancaccio

RN Salerno: Santini, M. Luongo, Esposito, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic, Cuccovillo, Elez, Parrilli, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Citro.

Arbitri: Gomez e Alfi.

Note: parziali 3-3, 2-2, 5-1, 2-4.

CLASSIFICHE PRIMA FASE COPPA ITALIA 2020-2021

Girone A: Pro Recco 6, SC Quinto 3, RN Florentia 0.

Girone B: AN Brescia 6, Roma Nuoto 3, Lazio Nuoto 0.

Girone C: CC Ortigia 6, CN Posillipo 3, R.N. Salerno 0.

Girone D: Telimar 9, RN Savona 6, Pallanuoto Trieste 3, Metanopoli 0.

GIRONI SECONDA FASE COPPA ITALIA 2020-2021

Girone E: Pro Recco, CC Ortigia, Roma Nuoto, RN Savona.

Girone F: AN Brescia, Telimar, SC Quinto, CN Posillipo.

RISULTATI PRIMA FASE COPPA ITALIA 2020-2021

Girone “A”

1^ Giornata – sabato 19 settembre 2020

19:00 PRO RECCO N e PN – S.C. QUINTO 18-4

2^ Giornata – domenica 20 settembre 2020

11:30 S.C. QUINTO – R.N. FLORENTIA 8-0

3^ Giornata – domenica 20 settembre 2020

17:00 R.N. FLORENTIA – PRO RECCO N e PN 2-20

Girone “B”

1^ Giornata – sabato 19 settembre 2020

17:00 AN BRESCIA – ROMA NUOTO 17-6

2^ Giornata – domenica 20 settembre 2020

10:30 S.S. LAZIO NUOTO – AN BRESCIA 5-20

3^ Giornata – domenica 20 settembre 2020

15:30 ROMA NUOTO – S.S. LAZIO NUOTO 16-7

Girone “C”

1^ Giornata – sabato 19 settembre 2020

19:00 C.C. ORTIGIA – C.N. POSILLIPO 10-7

2^ Giornata – domenica 20 settembre 2020

10:30 C.C. ORTIGIA – R.N. NUOTO SALERNO 11-8

3^ Giornata – domenica 20 settembre 2020

18:30 C.N. POSILLIPO – R.N. NUOTO SALERNO 12-10

Girone “D”

1^ Giornata – sabato 19 settembre 2020

18:00 SAN DONATO METANOPOLI SPORT – PALLANUOTO TRIESTE 11-15

19:30 R.N. SAVONA – TELIMAR 10-11

2^ Giornata – sabato 20 settembre 2020

10:00 TELIMAR – SAN DONATO METANOPOLI SPORT 10-9

11:30 PALLANUOTO TRIESTE – R.N. SAVONA 10-13

3^ Giornata – sabato 20 settembre 2020

16:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR 3-8

17:45 R.N. SAVONA – SAN DONATO METANOPOLI SPORT 18-9

