Pallamano: Nazionale femminile in raduno a Cassano Magnago fino al 4 ottobre

Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di pallamano femminile ai prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali di Spagna 2021, con la Selezione allenata da Ljiliana Ivaci che si è radunata quest’oggi (28 settembre) presso il Pala Tacca di Cassano Magnago, dove resterà fino a domenica 4 ottobre.

Venti le atlete a disposizione per l’appuntamento, tra cui anche Irene Fanton e Giulia Fabbo, uniche due a militare in formazioni estere, rispettivamente Le Havre e Metz, entrambe in Francia. Confermate invece le big Giada Babbo, Monika Prunster e Ramona Manojlovic, mentre non ci sarà Anika Niederwieser, impegnata nel campionato tedesco.

Oltre le sessioni di allenamento, previste anche due amichevoli, fra 30 settembre e 1 ottobre in Svizzera contro le locali formazioni Spono Eagles (fresco vincitore della Supercoppa) e Zugo.

L’elenco delle convocate per lo stage a Cassano Magnago:

PORTIERI: Monika Prünster (PO – 1984 – Brixen Südtirol), Elisa Ferrari (PO – 1993 – Jomi Salerno), Nila Bertolino (PO – 2000 – Cassano Magnago), Anja Rossignoli (PO – 1999 – Ariosto Ferrara)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Carelle Djiogap (AS – 2000 – Cellini Padova), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Sarah Hilber (AD – 1998 – Brixen Südtirol), Vanessa Djiogap (AD – 2001 – Cellini Padova)

TERZINI & CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Ramona Manojlovic (TS\CE – 2002 – Jomi Salerno), Sofia Ghilardi (CE – 1999 – Brixen Südtirol), Giovanna Lucarini (TS\CE – 2001 – Alì-Best Espresso Mestrino), Irene Fanton (CE – 1994 – Le Havre \ FRA), Giulia Fabbo (TS – 2003 – Metz \ FRA), Irene Stefanelli (TS – 1998 – Alì-Best Espresso Mestrino), Giorgia Di Pietro (TS – 1994 – Mechanic System Oderzo)

PIVOT: Bianca Del Balzo (PI – 1996 – Cassano Magnago), Bevelyn Eghianruwa (PI – 2002 – Cellini Padova)

Foto: FIGH