Orari prossima giornata Serie A calcio: programma, tv, streaming Sky e DAZN (26-28 settembre)

Dopo una prima giornata non ancora a pieno regime, la Serie A 2020/2021 di calcio è pronta – nel fine settimana lungo che va dal 26 al 28 settembre – a proporre il programma del suo secondo turno.

Ad aprire il ricco menù sarà il match fra Torino e Atalanta, sabato alle 15, che verrà seguita poi da Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento, entrambe in contemporanea alle 18, e Inter-Fiorentina, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45.

La giornata domenicale invece verrà inaugurata dal confronto tra Spezia e Sassuolo, ore 12.30, per poi trovare il suo definitivo slancio con Verona-Udinese e Napoli-Genoa, dalle 15, e Crotone-Milan, alle 18. In serata piatto forte: Juventus-Roma dalle 20.45, match che precederà di ventiquattro ore esatte il derby d’Emilia fra Bologna e Parma, di lunedì sera.

Serie A calcio: orari, programma, tv, streaming Sky e DAZN (26-28 settembre)

SECONDA GIORNATA ANDATA

26/09/2020 Sabato 15.00 Torino-Atalanta, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

26/09/2020 Sabato 18.00 Cagliari-Lazio, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go, Now Tv

26/09/2020 Sabato 18.00 Sampdoria-Benevento, Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go, Now Tv

26/09/2020 Sabato 20.45 Inter-Fiorentina, DAZN1 e in streaming sull’app DAZN

19/09/2020 Domenica 12.30 Spezia-Sassuolo, DAZN1 e in streaming sull’app DAZN

19/09/2020 Domenica 15.00 Hellas Verona-Udinese, DAZN1 e in streaming sull’app DAZN

19/09/2020 Domenica 15.00 Napoli-Genoa, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

19/09/2020 Domenica 18.00 Crotone-Milan, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

19/09/2020 Domenica 20.45 Juventus-Roma, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

28/09/2020 Lunedì 20.45 Bologna-Parma, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv



Foto: LaPresse