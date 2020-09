Olimpiadi Milano-Cortina 2026: primo incontro tra il CIO e il comitato organizzatore

Si è tenuta virtualmente la prima riunione tra il CIO e il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Hanno preso parte alla seduta tra gli altri, il Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il siindaco di Cortina Gianpietro Ghedina e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il presidente del CIO Thomas Bach ha dato il benvenuto ai membri della Commissione, presieduta da Sari Essayah che ha fatto il punto della situazione sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: “Milano-Cortina 2026 ha compiuto notevoli progressi nonostante le sfide poste dal COVID-19. L’integrazione dell’agenda Olimpica 2020 e della nuova norma nel progetto, in particolare per quanto riguarda l’uso dei luoghi esistenti, fornirà un’eredità sostenibile sia per lo sport internazionale che per le comunità locali in Italia. Siamo solo all’inizio del nostro viaggio e, sebbene ci siano ancora molte decisioni chiave da prendere, spero che questi Giochi siano considerati un esempio per i futuri Giochi Olimpici invernali“.

Il Presidente di Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, secondo quanto riportato da Olympic.org, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto al Presidente del CIO Thomas Bach e alla Commissione di coordinamento di Milano Cortina 2026, brillantemente presieduta da Sari Essayah. Sono profondamente grato per le loro parole e per il continuo supporto che forniscono ai nostri sforzi. Questo è stato il nostro primo incontro, anche se virtuale, dopo aver vinto i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali alla Sessione del CIO. Insieme allo staff guidato da Vincenzo Novari, in questi mesi difficili abbiamo lavorato per plasmare il Comitato Organizzatore e questi Giochi Italiani attraverso un approccio innovativo e sostenibile. Siamo consapevoli delle molte importanti sfide che devono ancora venire, ma siamo pronti ad affrontarle come una squadra, con il CIO e gli stakeholder di Milano Cortina 2026, per offrire un’edizione indimenticabile dei Giochi“.

