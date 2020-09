Olimpia Milano-Virtus Bologna sul NOVE gratis e in chiaro: orario e programma Finale Supercoppa Italiana basket

Si conclude questa sera, con fischio d’inizio alle ore 18.00, la Supercoppa Italiana 2020 di basket. A Bologna va in scena la finale che vedrà in campo i padroni di casa della Virtus e l’Olimpia Milano in quello che, probabilmente, era l’atto conclusivo più atteso.

Loading...

Loading...

La squadra di Ettore Messina arriva in finale dopo un percorso netto, con i sei successi su sei nella fase a gironi e la vittoria in semifinale contro la Reyer Venezia. Match vinto senza mai correre veri e propri rischi, ma Datome e compagni avranno rivisto l’incontro per capire cosa non abbia girato al 100% nella ripresa.

Dopo aver chiuso i primi 20 minuti avanti di +20, infatti, l’Olimpia Milano ha abbassato drasticamente le percentuali in attacco, permettendo a Venezia di rifarsi sotto fino al -7. L’ottima difesa meneghina, però, ha tenuto gli avversari a distanza e conquistato l’accesso alla finale.

Di contro, la Virtus Bologna ha avuto vita ben più complicata contro Sassari in un match dove i ragazzi di Sasha Djordjevic hanno dovuto rincorrere a lungo gli avversari. Nel primo tempo a Teodosic e compagni sono mancati i tiri dalla lunga distanza e Sassari è riuscita ad allungare, arrivando anche in doppia cifra come vantaggio.

Proprio il cambio di passo di Teodosic, i punti di Tessitori e l’impatto di Abass nella ripresa hanno però ribaltato la situazione, permettendo alle V Nere di chiudere già a metà quarto quarto il discorso e poi controllare il match e conquistare l’accesso alla finalissima di questa sera.

La Supercoppa Italiana 2020 si concluderà, dunque, oggi alla Segafredo Arena con fischio d’inizio alle ore 18.00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv in chiaro sul canale NOVE, in diretta su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match.

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: MILANO-BOLOGNA, PROGRAMMA

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 18:00 A|X Armani Exchange Milano – Virtus Segafredo Bologna

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: MILANO-BOLOGNA, TV

DIRETTA TV – Nove, Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo