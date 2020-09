Olimpia Milano-Virtus Bologna, Finale Supercoppa Italiana basket 2020: programma, orario, tv, streaming

Nella serata di domenica 20 settembre andrà in scena la finalissima della Supercoppa Italiana di basket: la sfida he mette in palio il primo trofeo stagionale avverrà tra i padroni di casa della Virtus Bologna e gli ospiti dell’Olimpia Milano, entrambe vincenti nelle semifinali odierne.

La partita di domenica pomeriggio in programma a Bologna, con palla a due alle ore 18.00, verrà trasmessa in diretta tv su NOVE ed Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale della sfida. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo dell’incontro.

FINALE SUPERCOPPA

Domenica 20 settembre ore 18.00

Finale Supercoppa Italiana basket

Olimpia Milano-Virtus Bologna

Diretta tv su NOVE

Diretta tv su Eurosport 2 e Sky canale 211

Diretta streaming su Eurosport Player, DAZN e Sky Go

Diretta live testuale su OA Sport

