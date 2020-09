NBA 2020: i risultati della notte (21 settembre). I Lakers vanno sul 2-0 con Denver grazie a Davis

Sogna fino alla sirena Denver, ma alla fine sono i Los Angeles Lakers a fare nuovamente festa e allungare sul 2-0 nella finale di conference. Sogna fino alla sirena Denver, ma poi viene risvegliata bruscamente da Anthony Davis che allo scadere trova il canestro della vittoria.

E pensare che quella di questa notte appariva come una passeggiata per i Lakers. Dopo un avvio equilibrato, infatti, LeBron e compagni chiudono il primo quarto con 10 punti di vantaggio, che arrivano a toccare anche il +16 nel secondo e nel terzo quarto, con Los Angeles che rischia di crollare nel finale, quando Denver passa dal -8 al +1 in meno di tre minuti.

Denver che, tanto per cambiare, porta il nome di Nikola Jokic. La rimonta dei Nuggets, infatti, è tutta nelle mani del talento che chiude con 30 punti e nove assist, ma soprattutto autore di tutti gli ultimi 11 punti di Denver, quelli del sorpasso e del sogno.

I Los Angeles Lakers, invece, hanno trovato in Davis quello che non c’era in LeBron James nei secondi 20 minuti del match. Il fenomeno in viola, infatti, nella ripresa mette a referto solo sei punti, perdendo quattro palloni e non dando il solito contributo alla causa. Così, ecco che dopo il dominio del primo tempo i californiani si sono ritrovati sotto di un punto a un nulla dalla fine.

Quando Jamal Murray stoppa Danny Green a 2 secondi dalla fine sembra fatta. Denver è avanti 103-102 e assapora la vittoria. Il pallone di Rajon Rondo cerca Anthony Davis, mentre Mason Plumlee si perde la marcatura e Nikola Jokic cerca un disperato intervento in extremis. Ma Davis si alza, lascia partire il tiro, segue la traiettoria ed esulta. Tripla e vittoria Lakers.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 105-103 (Lakers avanti 2-0)

