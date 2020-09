NBA playoff 2020, un grande Jamal Murray sale in cattedra nel momento del bisogno e guida Denver al primo successo contro i Lakers

Dopo aver perso gara 2 allo scadere, i Denver Nuggets si rifanno nel terzo match della serie coi Los Angeles Lakers e trovano il loro primo successo in queste Western Conference Finals. La franchigia del Colorado ha superato quella della California con il risultato finale di 106-114. A guidare le Pepite sono stati un Jamal Murray da 28 punti, 8 rimbalzi e 12 assist, un Nikola Jokic da 22 punti, 10 rimbalzi e 5 assist e un sorprendente Jerami Grant da 26 punti, con 7/11 dal campo e 10/12 ai liberi, che ha messo in seria difficoltà LA, per tutta la serata, con le sue penetrazioni. A nulla, dall’altro lato, è servita una tripla doppia da 30 punti, 10 rimbalzi e 11 assist di Lebron James.

Il match ha visto i Nuggets avanti sin dal primo quarto. Nella seconda frazione di gioco, inoltre, la franchigia del Colorado, che ha trovato anche un buon apporto in uscita dalla panca da parte di Monte Morris e Michael Porter Jr, ha raggiunto addirittura il +18. I Lakers, però, sono riusciti a rimontare fino a portarsi a -5 a inizio terzo periodo. Tuttavia, Denver ha accelerato di nuovo e a dieci minuti e mezzo dalla fine dell’incontro è arrivata a +20, sul 97-77.

Sembrava finita, ma grazie a un Rajon Rondo attivissimo in difesa, nell’arco di cinque minuti i Lakers sono tornati a -3, sul 98-101. Denver, ancora una volta, però, è riuscita a ricompattarsi e a respingere l’assalto gialloviola. Jamal Murray, negli ultimi due minuti, ha segnato due triple pesanti, di cui una da distanza siderale, e ha permesso ai suoi di riallontanare, stavolta in via definitiva, i losangelini.

Foto: Lapresse