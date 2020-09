Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: Cristiana Girelli trascina le azzurre a Zenica, contro la Danimarca ci si gioca tutto!

Missione compiuta. A Zenica la Nazionale italiana di calcio femminile doveva vincere e così è stato. Preso atto del rinvio della sfida contro Israele a data da destinarsi per problematiche legate all’emergenza sanitaria, le ragazze di Milena Bertolini hanno calato un pokerissimo contro la Bosnia. Una vittoria di concretezza e di maturità per un gruppo che non disputava un incontro da sei mesi: l’ultimo ricordo tricolore risaliva a sei mesi fa, quando la truppa del Bel Paese si esibiva nell’Algarve Cup.

Una trasferta non facile non tanto per la consistenza delle avversarie, quanto per le difficoltà interne al gruppo azzurro: condizione non ottimale visto quanto accaduto con la chiosa anticipata della stagione 2019-2020 e l’inizio dell’altra in rapida successione; le assenze di elementi fondamentali. Bertolini, infatti, per l’impegno in terra balcanica non ha potuto contare sulla capitana Sara Gama, Alia Guagni, Valentina Cernoia e su Manuela Giugliano, out per problemi fisici. Nonostante ciò, le calciatrici italiane hanno saputo trovare sul rettangolo verde la chimica giusta e ci ha poi pensato Cristiana Girelli a fare da collante tra tutte.

Lei, capitana per l’occasione, ha realizzato una tripletta (due realizzazioni su rigore), potendosi permettere anche un errore sul terzo tiro dal dischetto concesso (un po’ generoso). Cristiana, nei fatti, è la capocannoniere del gruppo B con le sue 8 reti e ha portato a 43 le proprie realizzazioni con la maglia azzurra in 72 incontri disputati. Giocatrice dotata di grande duttilità tattica e capace di dare sicurezza alle compagne in manovra. In questo contesto, sono piaciute in mezzo al campo Aurora Galli, bravissima a farsi trovar pronta in fase realizzativa (prima rete), e Marta Mascarello che ha cercato di sostituire al meglio possibile Giugliano. Bene anche Sabatino: l’attaccante della Fiorentina non è andata a segno, ma ha servito l’assist per il gol di Galli e si è messa a completa disposizione della squadra, con un grande movimento in zona offensiva.

“Sono molto contenta della prestazione – il commento a fine match di Bertolini (fonte: Figc) – Era fondamentale conquistare i tre punti e ci siamo riuscite sbloccando il risultato nel primo tempo e facendo poi vedere tante buone cose. Le ragazze sono state veramente brave. Le premesse sono buone, ma dovremo continuare a lavorare per fare in modo di presentarci al meglio alla doppia sfida con la Danimarca”.

E ora si pensa alla partita contro la Danimarca. Le italiane sono attese alla grande sfida contro le danesi, vittoriose ieri 8-0 a Malta. Un match, se possibile, da vincere se si vorrà staccare il biglietto per la fase finale direttamente. Le azzurre e le danesi, infatti, sono in testa a punteggio pieno con 21 punti, ma la compagine nordica vanta una differenza reti nettamente migliore (+41). Pensate, infatti, che la formazione allenata da Lars Sondergaard in sette incontri non ha subito neanche un gol. Questo aspetto certifica la forza delle rivali delle nostre portacolori, attese da un confronto molto impegnativo il 27 ottobre.

Foto: LaPresse