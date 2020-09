NBA Playoff 2020: i Boston Celtics ribaltano i Miami Heat in gara-5 e riaprono la serie

La finale della Eastern Conference dei playoff NBA 2020 non è ancora finita. Nella bolla di Orlando i Boston Celtics, sotto 3-1, tirano fuori l’orgoglio e sconfiggono i Miami Heat in gara-5: il punteggio di 121-108 consente ai verdi di riaprire la serie, che ora vedrà un nuovo appuntamento nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre.

Successo in rimonta per i Boston Celtics, che nel secondo quarto si trovano sotto di dodici punti e vedono il precipizio, salvo poi dominare nella ripresa e annullare così il primo match point dei Miami Heat. Nello specifico, dopo aver chiuso il primo tempo a -7 (51-58), la squadra allenata da Brad Stevens piazza un parziale di 13-0 ad inizio terzo quarto, ottiene il vantaggio e continua a spingere sull’acceleratore fino a toccare anche il +12: un colpo che la franchigia della Florida non riesce ad assorbire.

Loading...

Loading...

Il volto principale della vittoria dei Celtics è un sempre più maturo Jayson Tatum, capace di caricarsi i compagni sulle spalle nel momento cruciale del match: per il numero 0 di Boston il tabellino dice 31 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Al suo fianco è eccellente anche la prestazione di Jaylen Brown, che timbra 28 punti (con 12/23 dal campo) e 8 rimbalzi. Molto bene anche Daniel Theis, autore di una pesante doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi.

In casa Miami, dopo un ottimo primo tempo, qualcosa si inceppa nella ripresa soprattutto dal punto di vista offensivo. Il dato che fa più clamore è il 7/36 al tiro da tre, un misero 19% che è addirittura la percentuale più bassa (con almeno 30 tentativi) nella storia della franchigia. Il più positivo è Goran Dragic, che mette a segno 23 punti e ha il pregio di non sparire nella seconda metà di gara, mentre è evidentissimo il calo di Duncan Robinson, autore di 17 punti nel primo tempo e di 3 nella ripresa. Deludono anche Jimmy Butler e Bam Adebayo, rispettivamente a quota 17 e 13 punti.

TABELLINO

BOSTON CELTICS – MIAMI HEAT 121-108 (18-26, 33-32, 41-25, 29-25)

BOSTON – Taytum 31, Brown 28, Theis 15, Walker 15, Smart 12, Hayward 10

MIAMI – Dragic 23, Robinson 20, Butler 17, Herro 14, Crowder 14, Adebayo 13

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse