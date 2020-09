NBA 2020: i risultati della notte (28 settembre). Miami non sbaglia il secondo match point, batte Boston e va alle Finals

Sarà Miami Heat-Los Angeles Lakers la finalissima dell’NBA 2020. Sarà, dunque, un Coast to Coast virtuale dalla Florida alla California e che vedrà in campo le due squadre che hanno meritato sul campo di giocarsi il titolo. Dopo il successo di LeBron e compagni su Denver, infatti, nella notte è arrivato il punto del 4-2 di Miami contro i Boston Celtics.

Non è stata una vittoria facile quella degli Heat, che fino all’ultimo quarto hanno rischiato di veder allungare la serie. E sarebbe stata una beffa, perché la squadra guidata da Jimmy Butler è stata in vantaggio per quasi tutto il match. Il primo quarto, infatti, vede Miami imporre il proprio gioco, con coach Spoelstra che non può lamentarsi e i suoi che toccano anche il +9, prima di chiude sul 33-27. Sul finire del primo tempo, però, arriva una fiammata dei Celtics, che si portano anche in vantaggio, seppur minimo, e vanno al riposo lungo sotto per 62-60.

Boston prova a riportarsi avanti a inizio secondo tempo, ma dopo un paio di buoni minuti di gioco subisce il ritorno di Miami, che prima riesce a scappare via fino ad un vantaggio di otto punti, poi rallenta per un terzo quarto in perfetta parità e Heat ancora sul +2. L‘ultimo quarto spariglia le carte, fa sognare Boston, ma alla fine regala le Finals a Miami. Boston parte meglio, sa che non ha risultati alternativi a disposizione e vola fino al +6. Entrano in campo i talenti di Miami, cioè Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro e gli altri. Gli ultimi minuti sono disegnati da Spoelstra, ma soprattutto sono un’opera d’arte dei suoi campioni che dal campo piazzano un 11/14, con un 3/3 dall’arco. La risposta di Boston non c’è, con un 6/22 che racconta la frustrazione dei biancoverdi.

Finisce, così, 125-113, e Miami stacca il biglietto per le Finals dove affronterà i Los Angeles Lakers. E lo farà con i 32 punti e 14 rimbalzi di Bam Adebayo, i 22 punti e 8 assist di Jimmy Butler, i 19 di Tyler Herro, ma anche con il 5/5 da tre punti di Duncan Robinson. Numeri che fanno sognare Miami.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Miami Heat – Boston Celtics 125-113 (Miami vince la serie 4-2)

