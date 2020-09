NBA 2020-2021, Adam Silver pessimista sulla ripartenza a Natale. La stagione potrebbe iniziare a gennaio

In una recente intervista rilasciata alla CNN, il commissioner della NBA Adam Silver ha parlato di quando inizierà la stagione 2020-2021. Ancora una data certa non c’è, ma da mesi si vociferava di una partenza a Natale coi classici Christmas Games. Per Silver, ad ogni modo, quello è il “best case scenario” e difficilmente si avvererà. Molto più facile, secondo l’erede di David Stern, che la prossima stagione prenda il via direttamente a gennaio 2021.

I vertici della NBA, inoltre, vorrebbero disputare un’annata normale, col pubblico e 82 partite di regular season prima della post season. Ricordiamo che al momento si stanno disputando i playoff nella bolla di Orlando, ove siamo ormai giunti alle finali di conference, nella quale le franchigie stanno giocando senza spettatori sugli spalti e dalla quale i cestisti non possono uscire finché le loro squadre non vengono eliminate.

Silver, inoltre, ha specificato che la decisione della NBA non terrà conto di quando si svolgeranno le Olimpiadi dato che, al momento, il CIO non ha ancora fatto chiarezza a riguardo.

