Musetti-Tiafoe, ottavo Challenger Forlì oggi: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Oggi mercoledì 23 settembre Lorenzo Musetti affronterà Frances Tiafoe negli ottavi di finale del Challenger di Forlì, torneo di tennis che va in scena sulla terra battuta della località romagnola. Il nostro portacolori è atteso da un confronto particolarmente impegnativo contro l’ostico statunitense: la testa di serie numero 1 del tabellone partirà con i favori del pronostico, ma l’azzurro ha le carte in regola per poterlo contrastare, dopo quanto dimostrato settimana scorsa agli Internazionali d’Italia. Tiafoe, attuale numero 67 al mondo, ha eliminato Yang al primo turno in due rapidi set, ma anche Musetti (numero 181 nel ranking ATP) è stato bravo a regolare facilmente Gabashvili. In palio il quarto di finale da giocare contro il vincente di Bellucci-Seppi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe, ottavo di finale del Challenger di Forlì. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’ATP Challenger, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-TIAFOE, OTTAVO CHALLENGER FORLÌ: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE:

11.30 Lorenzo Musetti vs Frances Tiafoe

MUSETTI-TIAFOE, COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta streaming sul sito dell’ATP Challenger

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse