Mountain bike, Mondiali 2020: i convocati dell’Italia. Kerschbaumer ci prova

Tutto pronto per la manifestazione più importante dell’anno. Dal 7 all’11 ottobre andranno in scena in quel di Leogang, in Austria, i Mondiali di mountain bike per quanto riguarda le specialità di XCO, XCR, DHI e E-MTB.

Il commissario tecnico italiano Mirko Celestino ha reso noti i convocati per l’appuntamento: gli azzurri proveranno a ben disimpegnarsi, la stella è ovviamente Gerhard Kerschbaumer che potrebbe andare a caccia di una medaglia, con Eva Lechner pronta a far bene nella gara al femminile. Il commento del ct azzurro: “In una stagione così particolare gli unici riferimenti tecnici a mio disposizione sono stati i campionati italiani, nei quali gli atleti si sono confrontati tra loro e mi hanno permesso di trarre indicazioni per l’appuntamento iridato. Nel prossimo fine settimana molti di loro saranno impegnati nella prova di Coppa del Mondo a Nove Mesto. Sarà l’occasione per vedere gli effetti del lockdown anche in chiave internazionale”.

I convocati:

XCO

Elite Uomini

BRAIDOT DANIELE – C.S. CARABINIERI

BRAIDOT LUCA – C.S. CARABINIERI

COLLEDANI NADIR – MMR FACTORY RACING TEAM

KERSCHBAUMER GERHARD – TORPADO URSUS

TABACCHI MIRKO – KTM – PROTEK – DAMA

Under 23 Uomini

AVONDETTO SIMONE – TEAM TREK-PIRELLI

VITTONE ANDREAS EMANUELE – KTM – PROTEK – DAMA

FONTANA FILIPPO – C.S. CARABINIERI

ZANOTTI JURI – KTM – PROTEK – DAMA

Juniores Uomini

AGOSTINACCHIO FILIPPO – SCOTT ITALIA – LIBARNA

PARISI YANNICK – MERIDA ITALIA TEAM

PECIS MICHAEL – KTM – PROTEK – DAMA

PEZZO ROSOLA KEVIN – A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA

SIFFREDI MATTEO – SCOTT ITALIA – LIBARNA

TRINCHERI LORENZO – UCLA1991

Donne Elite

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

Donne Under 23

MARCHET GIORGIA – TEAM RUDY PROJECT – XCR

TOVO MARIKA – KTM – PROTEK – DAMA

Donne Juniores

CHALLANCIN GIULIA – SCOTT ITALIA – LIBARNA

PESSE NICOLE – RDR ITALIA FACTORY TEAM

PLANKENSTEINER NOEMI – A.S.V. ST.LORENZEN RAD

DOWNHILL

Donne Elite

FARINA ELEONORA – GIANGI’S TEAM FREE BIKE ERBUSCO

WIDMANN VERONIKA – BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL

Uomini Elite

PALAZZARI DAVIDE – TEAM SCOUTBIKE.COM

REVELLI LORIS – TEAM CINGOLANI

