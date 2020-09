MotoGP, la KTM è pronta al ruolo di ago della bilancia nelle ultime sette uscite stagionali

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della MotoGP ha lasciato in eredità una classifica generale ancor più incredibile di quella post-Misano 1. C’è poco da dire, il campionato è il più incerto e indecifrabile degli ultimi anni, forse di sempre, non avendo un padrone certo e, oggettivamente, nemmeno un pilota o una moto costante nei rendimenti. Chi più, chi meno, tutti vivono di alti e bassi, tra errori, competitività che va e viene a seconda delle piste e pressione psicologica che spesso fa la differenza, separando un pilota da una grande prestazione ad un passo falso.

A questo punto, quindi, tutti possono vincere il titolo. Marc Marquez ha lasciato un vuoto immenso, ma nessuno è finora stato in grado di inserirsi sul trono della classe regina. Andrea Dovizioso è primo con 84 punti, solo una lunghezza di vantaggio sugli ondivaghi Fabio Quartararo e Maverick Vinales, quindi quarto Joan Mir a quota 80 punti, mentre Franco Morbidelli e Jack Miller sono fermi a 64 punti. Una situazione di incertezza assoluta a 7 gare dal termine.

Loading...

Loading...

Si correrà al Montmelò già nel prossimo weekend, quindi a Le Mans, due volte ad Aragon e Valencia, prima del gran finale di Portimao. Saranno in battaglia Yamaha, Ducati, Suzuki e KTM. Proprio quest’ultima scuderia potrebbe essere il vero ago della bilancia. Pol Espargarò e Brad Binder per il team Red Bull KTM ufficiale e Miguel Oliveira e Iker Lecuona per il team Red Bull KTM Tech3, saranno 4 piloti che potrebbero decidere l’intera stagione. La moto austriaca ha dimostrato di poter centrare vittorie e podi e, di conseguenza, togliere punti ai duellanti per lo scettro della top class.

Saranno i 4 alfieri della KTM a fare da ago della bilancia, piuttosto che i primi della classifica? Inizieremo a scoprirlo sin dal prossimo fine settimana, quando si correrà il Gran Premio di Catalogna, a concludere un intensissimo trittico che ha preso il via con la doppietta di Misano. Tanti piloti in lizza, tanti marchi in cerca di gloria, poche certezze alle spalle. I punti sono pochi, sia totali che di distacco, e tutto perchè Marc Marquez non c’è… Non c’è più dubbio, la stagione 2020 della MotoGP entrerà negli anni per molti aspetti. Anche per chi vincerà un titolo quanto mai impossibile da prevedere.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse