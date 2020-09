MotoGP, Valentino Rossi: “Faremo bene a Barcellona, il Mondiale è aperto: non sono lontano dal vertice”

Valentino Rossi sta cercando di smaltire la delusione per la caduta in cui è incappato durante il secondo giro del GP di Emilia Romagna. Il Dottore è scivolato sul circuito di Misano e ora si trova a 26 punti di distacco da Andrea Dovizioso, leader della classifica generale. Il centauro della Yamaha si sta preparando per il GP di Catalogna, in programma nel weekend sulla pista di Barcellona. Il nove volte Campione del Mondo spera ovviamente di poter rialzare prontamente la testa e di ottenere un risultato importante nell’ottava tappa del Mondiale MotoGP.

Valentino Rossi ha parlato alla vigilia dell’evento tramite i canali ufficiali della sua scuderia: “Ora andiamo a Barcellona. Questa pista mi piace davvero, ma è diversa rispetto a Misano. L’asflato e le condizioni sono differenti, ma penso che potremo avere un buon weekend di gara. Sarà importante raccogliere qualche punto, non sono molto lontano dal vertice della classifica e il campionato è ancora aperto. Questa stagione è pazza e ci sono ancora molto corse, dunque cercheremo di fare del nostro meglio“.

Foto: Lapresse