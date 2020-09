MotoGP, Valentino Rossi con la Yamaha Petronas per un solo anno: l’annuncio a Barcellona?

Siamo in dirittura d’arrivo. Probabilmente sì. Valentino Rossi e la Yamaha Petronas sono ormai prossimi a legarsi, manca solo l’annuncio ufficiale. Una comunicazione che, secondo Simon Patterson (fonte: the-race.com), dovrebbe arrivare nel prossimo weekend iridato a Barcellona (25-27 settembre). Un passaggio che Valentino aveva già dato praticamente per fatto, esprimendosi in percentuali (99.9%).

Un accordo che sarebbe stato dunque siglato dopo una serie di incontri che hanno avuto per protagonisti il Team Manager Lin Jarvis, il CEO di Petronas Yamaha Razlan Razali e lo stesso Rossi la scorsa settimana. A questo punto, secondo Patterson, l’annuncio potrebbe arrivare giovedì 24 settembre, giorno nel quale i piloti incontrano la stampa. Un arrivo di Valentino in Petronas, però, potrebbe avere ulteriori riflessi. Si paventa infatti l’avvento nel 2022 di un nuovo team clienti per la Yamaha, con il marchio VR46. Questo perché la squadra Petronas SRT non sarebbe soddisfatta del suo status di cliente. Pertanto, in un’ottica di questo genere, i risvolti potrebbero farsi davvero interessanti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la firma dovrebbe essere per un solo anno (2021), dopo di che il campione di Tavullia potrebbe decidere di ritirarsi e, nel caso specifico, gestire il suo team con il suo marchio abbinato alla scuderia nipponica. Prevedere il futuro è complicato, per cui non resta che attendere nei prossimi giorni l’evoluzione della vicenda per capire quale sarà il percorso da intraprendere.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com