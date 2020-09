MotoGP, Valentino Rossi: “A ore firmo con la Petronas. Per ora un annuale”

L’avventura di Valentino Rossi nella MotoGP continuerà anche l’anno prossimo. Riporta la Gazzetta, infatti, che il Dottore è prossimo alla firma di un contratto annuale con la Yamaha Petronas. Il nove volte iridato prenderà il posto di Fabio Quartararo, il quale passerà al team ufficile, e porterà con sé diversi tra i suoi fedelissimi: dal capotecnico David Munoz al telemetrista Matteo Flamigni passando per il coach Idalio Gavira.





Queste le parole di Valentino a riguardo: “Abbiamo definito il contratto con la Petronas durante le gare di Misano. Lo firmerò nelle prossime ore e daremo l’annuncio durante il weekend. Per ora la durante del contratto è di un anno, ma abbiamo lasciato la porta aperta a un’altra stagione. Se i risultati saranno buoni e lotterò per i primi cinque posti con questa moto, allora l’estate prossima decideremo se continuare o meno. Non ho una vera e propria opzione sul contratto, valuteremo al momento giusto“.

Foto: Lapresse