MotoGP TV8, GP Emilia Romagna 2020: orari, programma, diretta gara in chiaro

Prosegue quest’oggi con il settimo atto stagionale uno dei Mondiali MotoGP più pazzi ed equilibrati di sempre, che si appresta ad affrontare la seconda gara consecutiva a Misano Adriatico valevole per il Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020. L’assenza di Marc Marquez per infortunio ha regalato a molti la chance della vita in ottica iridata e per il momento nessuno è stato in grado di fare davvero la differenza dal punto di vista della costanza di rendimento ad alti livelli per provare una fuga in classifica generale. Oggi Andrea Dovizioso è chiamato ad una rimonta strepitosa per difendere la sua leadership in campionato da Fabio Quartararo, il quale sarà invece pronto a tutto per riscattare il pesante zero di domenica scorsa e per tornare in vetta al Mondiale. L’Italia punta al podio con Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Valentino Rossi, ma attenzione tra gli altri agli spagnoli Mir, Vinales e Pol Espargarò.

Il Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020, settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP, si disputerà quest’oggi alle ore 14.00 sulla pista di Misano e verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro), su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go, NowTV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle gare odierne di Moto3, Moto2 e MotoGP con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello show del Motomondiale a Misano Adriatico. Di seguito la programmazione televisiva completa odierna del Gran Premio di Emilia Romagna 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2020

La programmazione di TV8/HD

Domenica 20 settembre

ore 10.05, Moto E, Gara 2, diretta

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Domenica 20 settembre

ore 8.20-8.40, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 10.05, Moto E, Gara 2, diretta

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

