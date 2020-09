MotoGP TV8, GP Catalogna 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Il Mondiale MotoGP si appresta ad entrare nella fase calda per l’assegnazione di un titolo iridato forse mai così incerto come in questo 2020, soprattutto alla luce dell’assenza per infortunio di Marc Marquez. Quest’oggi i riflettori saranno puntati sul tracciato del Montmelò, nei pressi di Barcellona, per il Gran Premio di Catalogna 2020, ottava tappa stagionale del campionato per quanto riguarda la classe regina del Motomondiale. Si parte con una prima fila tutta Yamaha formata da Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Valentino Rossi, mentre alle loro spalle ci saranno nell’ordine Jack Miller, Maverick Vinales e Johann Zarco. Da tener d’occhio in terza fila due outsider di lusso come Pol Espargarò su KTM e Joan Mir su Suzuki, mentre saranno costretti a recuperare dalle retrovie Francesco Bagnaia e Andrea Dovizioso con le Ducati.

Il Gran Premio di Catalogna 2020, valido come ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP, si svolgerà quest’oggi dalle ore 15.00 sulla pista del Montmelò e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà possibile seguire la corsa anche in chiaro su TV8 in differita dalle ore 17.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale delle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del grande spettacolo del Motomondiale a Barcellona. Di seguito la programmazione televisiva completa odierna del Gran Premio di Catalogna 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOMONDIALE 2020

La programmazione in differita di TV8/HD

Domenica 27 settembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Domenica 27 settembre

ore 9.40-10.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.10-10.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.40-11.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.00, Moto3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto2, Gara, diretta

ore 15.00, MotoGP, Gara, diretta

Foto: Lapresse