F1 TV8, GP Russia 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in quel di Sochi per la partenza del Gran Premio di Russia 2020, decima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il tracciato affacciato sul Mar Nero sarà teatro quest’oggi a partire dalle ore 13.10 (orario italiano) di una gara potenzialmente molto significativa e storica, considerando l’eventualità che Lewis Hamilton possa andare ad eguagliare il primato di 91 successi in Formula 1 di Michael Schumacher. Il britannico della Mercedes scatta dalla pole position, ma dovrà guardarsi le spalle soprattutto in partenza dalla Red Bull di Max Verstappen e dall’altra W11 di Valtteri Bottas, entrambi pronti ad attaccarlo in partenza grazie alla scia sul lungo dritto che porta alla staccata di curva 2.

Il Gran Premio di Russia 2020, valido come decimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta tv dalle ore 13.10 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre sarà possibile seguire in chiaro su TV8 la gara in differita alle ore 18.20. La diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go e NowTV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del Gran Premio con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un attimo dello spettacolo della Formula 1 a Sochi. Di seguito la programmazione televisiva completa del GP di Russia 2020 di Formula 1:

PROGRAMMA GP RUSSIA F1 2020

La programmazione in differita di TV8/HD

Domenica 27 settembre

ore 18.20, F1, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 27 settembre

ore 9.55-10.40, F2, Gara 2, diretta

ore 13.10, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse