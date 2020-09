MotoGP, risultato FP2 GP Catalogna 2020: Franco Morbidelli in vetta, Valentino Rossi 9° e Ducati in difficoltà

Una seconda sessione di prove libere ventosa quella che si è tenuta sul circuito di Barcellona (Spagna), round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato iberico Franco Morbidelli ha ottenuto con la sua Yamaha Petronas il miglior crono di 1’39″789 a precedere di 0″109 il francese Johann Zarco sulla Ducati Esponsorama Racing e di 219 millesimi il sudafricano Brad Binder. Il “Morbido” si è dimostrato particolarmente veloce, andando forte sia in configurazione da gara con le medie che nel time-attack con le soft.

A seguire, troviamo il vincitore del GP dell’Emilia Romagna Maverick Vinales, fermatosi a 0″419 dal vertice, mettendo insieme la sua miglior prestazione con una coppia di media/soft. In quinta posizione la prima Honda del lotto del giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 0″623 davanti alla Suzuki dello spagnolo Joan Mir (+0″652), all’altro iberico Pol Espargaró sulla KTM a 0″685, ad Alex Marquez (Honda) a 0″689, a Valentino Rossi a 0″713 sulla Yamaha e ad Alex Rins a 0″749 sull’altra Suzuki. Nel combinato per la Q2 c’è, al momento, anche il francese Fabio Quartararo, solo 14° in questo turno per via di un problema tecnico che non gli ha permesso di forzare negli ultimi minuti. Per il “Dottore” prove comparative con le due moto, puntando anche a inanellare alcune tornate con la soluzione più morbida delle mescole.

Situazione critica in Ducati, Zarco a parte: l’australiano Jack Miller (Team Pramac) ha chiuso 11° a 0″837, Andrea Dovizioso 18° a 1″335, Francesco “Pecco” Bagnaia 20° a 1″548 e Danilo Petrucci 22° a 2″468. Le Rosse fanno fatica col grip, mancando di aderenza con la pista catalana.

Foto: Abdul Razak Latif / Shutterstock.com