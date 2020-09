MotoGP, orari qualifiche 19 settembre: programma GP Emilia Romagna, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Secondo weekend di gara consecutivo in quel di Misano Adriatico per il Motomondiale, che si appresta domani ad affrontare la terza sessione di prove libere e soprattutto le qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna 2020. Per quanto riguarda la MotoGP, sarà estremamente interessante capire come potrebbero mutare i valori in campo dell’ultimo GP andato in scena proprio sul tracciato romagnolo nello scorso fine settimana. Yamaha resta la grande favorita specialmente per la pole con Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, mentre Valentino Rossi dovrà superarsi per strappare un posto in prima fila. Fondamentale però in ottica gara la posizione sulla griglia di Francesco Bagnaia su Ducati Pramac e delle due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, tutti capaci di rimontare forte nel corso del Gran Premio domenicale. Fari puntati inevitabilmente anche su Andrea Dovizioso, leader del campionato con la Ducati ufficiale e chiamato al riscatto dopo il deludente settimo posto raccolto nel GP di San Marino.

Le prove ufficiali del Gran Premio di Emilia Romagna 2020, settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP, saranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con la diretta streaming dell’evento che sarà visibile su Sky Go, NowTV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale delle qualifiche con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della caccia alla settima pole position dell’anno. Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato del Gran Premio di Emilia Romagna 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP EMILIA ROMAGNA 2020 MOTOGP

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 11.45, Moto E, E-Pole, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

ore 16.15, Moto E, Gara 1, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 19 settembre

Foto: Lapresse