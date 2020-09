MotoGP orari e tv: TV8, Sky e DAZN. Programma GP Emilia Romagna 2020, diretta, differita, repliche

È il giorno della resa dei conti! Le due intense settimane vissute dal Motomondiale a Misano Adriatico giungono alla loro conclusione. Domenica 20 settembre la MotoGP affronterà il suo settimo Gran Premio del 2020. Su quella che è letteralmente la pista di casa di Valentino Rossi, essendo situata a pochi chilometri da Tavullia, andrà in scena il GP di Emilia Romagna. Settimana scorsa, nel Gran Premio di San Marino, abbiamo visto trionfare Franco Morbidelli davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir. Un risultato che ha ingarbugliato ancora di più la corsa al titolo iridato. Ora la classifica generale è comandata da Andrea Dovizioso, ma i primi sette sono separati solamente da 19 punti! Dunque può succedere davvero di tutto in questa pazza stagione.

Come seguire lo spettacolo della settima tappa stagionale della MotoGP?

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà eccezionalmente la diretta della gara.

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso in diretta anche da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO GP EMILIA ROMAGNA MOTO GP 2020

DOMENICA 20 SETTEMBRE

14.00 MotoGP, GARA

COME VEDERLA GRATIS

COME SEGUIRLA SU ALTRI CANALI

REPLICHE

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica della gara di MotoGP alle ore 16.15, 19.15, 23. nonché alle ore 3.15 di lunedì.

Foto: La Presse