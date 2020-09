MotoGP, l’errore gravissimo di Valentino Rossi. Il sogno Mondiale si allontana

Valentino Rossi ha commesso un gravissimo errore durante il GP di Emilia Romagna. Il Dottore è sempre un pilota estremamente preciso e pulito, concreto e solido. Gli errori nella carriera del centauro di Tavullia si possono davvero contare sulle dita di un paio di mani, le cadute sono state pochissime e vedere il numero 46 nella ghiaia è un evento estremamente raro, considerando gli oltre due decenni in sella da parte del nove volte Campione del Mondo. Eppure oggi ha sbagliato, anche il fuoriclasse marchigiano incappa in qualche imperfezione ed a Misano è costata particolarmente caro: ha pizzicato il freno quando era già troppo piegato ed è scivolato in terra, mentre si trovava in quinta posizione e sembrava poter lottare per il podio.

La tristezza dell’alfiere della Yamaha era ben palpabile nelle dichiarazioni post-gara, soprattutto per un motivo molto chiaro: si sono persi punti preziosissimi per il Mondiale. Non è un mistero che Valentino Rossi voglia lottare per la conquista del titolo iridato e lo zero raccolto oggi pomeriggio ha un peso rilevante nelle dinamiche del suo campionato, anche perché al momento occupa il nono posto in classifica generale a 26 lunghezze di distacco da Andrea Dovizioso, leader senza strafare con un punto su Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Loading...

Loading...

Il sogno del decimo sigillo si allontana per il nostro portacolori? Indubbiamente la missione non è semplice, anche perché il Dottore doveva puntare sulla costanza, ed invece è già a quota 2 ritiri a metà campionato: bisognerà alzare l’asticella già a partire da Barcellona, andando a caccia del podio in più appuntamenti possibile ed evitando di commettere altri errori, perché potrebbero essere davvero fatali. Bisognerà sperare che la Yamaha sia sempre performante e servirà anche qualche sbaglio degli avversari: missione non semplice, ma bisogna continuare a crederci.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse