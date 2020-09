MotoGP, Joan Mir: “Sentiamo di aver fatto anche noi un passo avanti rispetto allo scorso weekend”

Comincia con un solido venerdì il secondo weekend di gara consecutivo a Misano per Joan Mir, reduce da un brillante terzo posto nell’ultimo GP di San Marino andato in scena sempre sul tracciato romagnolo. Lo spagnolo della Suzuki ha evidenziato un buon passo avanti quest’oggi sul giro secco rispetto allo scorso fine settimana, limando quasi due decimi al tempo che gli aveva consentito di scattare dall’ottava piazzola in griglia. Il Campione del Mondo Moto3 del 2017 ha chiuso la prima giornata di libere del GP di Emilia Romagna 2020 in settima posizione nella classifica combinata con un notevole 1’31″926, a 298 millesimi dal miglior tempo di Fabio Quartararo.

“Oggi abbiamo provato ogni opzione per il pneumatico posteriore, il che ci ha fornito buone informazioni – ha dichiarato Mir al sito ufficiale Suzuki dopo aver concluso l’attività in pista odierna – Le sessioni di oggi sono state molto competitive con tempi estremamente vicini, ma anche se tutti sono migliorati dallo scorso fine settimana sentiamo di aver fatto anche noi un passo avanti. Siamo pronti a lottare ancora là davanti, quindi domani proveremo a migliorare ancora un po’ di cose e punteremo a ottenere una buona posizione in qualifica. Daremo il massimo“.

Foto: Lapresse