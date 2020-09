MotoGP, Joan Mir: “Deluso dall’undicesimo posto, in pista c’è troppo grip e faccio fatica a frenare”

Joan Mir non va oltre l’undicesimo posto nel corso delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della MotoGP. Un risultato non certo scintillante per l’iberico. Lo spagnolo non è stato in grado di spingere nel migliore dei modi la sua Suzuki, rimanendo a 540 millesimi dalla pole position di Maverick Vinales, nonostante la sensazione che la sua Suzuki sia in forma sulla pista di Misano.

Dopo aver terminato le qualifiche, Mir ha detto la sua a Motosan.es. “Sono deluso per questa classifica – ammette -. Dopo i test di martedì e le prove libere di ieri mi sentivo bene, ma nella Q2 non sono stato in grado di guidare come avrei voluto. Sinceramente pensavo di essere almeno in terza fila, settimo. Invece tutto è risultato molto difficile. Abbiamo migliorato sul fronte del passo gara, e lo si è visto nella FP4, ma in qualifica no, le cose non sono andate come avrei voluto. Non sono stato abbastanza veloce. Domani in gara dovrò compiere una buona partenza e lottare per le posizioni che contano e che ci competono”.

Qual è stato, quindi, il problema per il maiorchino? “C’è molto grip in pista. Il problema è che abbiamo troppo grip all’ingresso delle curve. La moto ci spinge tanto e non riesco a fermarla. Questo ti fa perdere la traiettoria giusta e perdere l’accelerazione, perché non sei ben posizionato. È quello che mi succede”.

Foto: Lapresse