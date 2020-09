MotoGP, Jack Miller: “È fondamentale capire bene la gomma”

Jack Miller è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio della Catalogna, ottavo atto della MotoGP 2020. Il portacolori di casa Ducati Pramac ha completato al quarto posto la sessione odierna, un risultato che gli permette di scattare dalla seconda fila davanti allo spagnolo Maverick Viñales (Yamaha) ed al francese Johann Zarco (Ducati)

L’australiano nativo di Townsville ha dichiarato alla stampa: “Sembra tutto strano qui. Non puoi mai aprire il gas in modo aggressivo e tutto deve essere estremamente delicato. È fondamentale capire bene la gomma. La curva 9 e la curva 4 sono punti importanti. Se ti inclini troppo aggressivamente, la moto scivolerà sicuramente. Devi scegliere attentamente l’angolo e non usare troppo il freno motore. Tutto deve essere molto preciso. Più sono gentile, più veloce posso andare. C’è una curva in cui guarderò la telemetria dei miei compagni”.

Miller ha concluso il intervento con una considerazione per la corsa di domani. “L’usura delle gomme sarà un grosso problema in gara. Ho fatto 26 giri con la gomma anteriore nelle FP4 e 21 giri con quella posteriore. Sarà importante mettersi davanti alle della Yamaha e non bruciare le gomme come accaduto nella prima corsa di Misano”.

Foto: LaPresse