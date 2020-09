MotoGP in tv, orari GP Emilia Romagna 2020: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 del Motomondiale. Sul circuito di Misano tutto è pronto per il secondo weekend romagnolo, in vista di tre gare davvero importanti sotto molti punti di vista. Nella classe regina vedremo se Franco Morbidelli sarà in grado di puntare al bis dopo lo splendido successo di domenica scorsa, ma i rivali non mancheranno. Le altre Yamaha sono prontissime alla battaglia, come la Ducati di Francesco “Pecco” Bagnaia. Anche Andrea Dovizioso, leader della classifica generale della MotoGP, sembra avere mosso passi in avanti interessanti nei test di martedì, con una GP20 più maneggevole. Sarà battaglia anche in Moto2, con Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini pronti all’ennesima gara da protagonisti, mentre nella Moto3 Albert Arenas cercherà di allungare di nuovo in classifica dopo la caduta di domenica.

Loading...

Loading...

IN TV – Il venerdì del Gran Premio dell’Emilia Romagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre non è prevista la programmazione di TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

Guarda il GP dell’Emilia Romagna di MotoGP in diretta su DAZN

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 18 settembre

9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Repliche FP2 su Sky Sport MotoGP: ore 17.00. 19.30 e 23.00

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse