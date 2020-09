MotoGP in tv, orari GP Catalogna 2020: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Comincia quest’oggi con le prove libere del venerdì il fine settimana del Montmelò valevole per il Gran Premio di Catalogna 2020, ottava tappa stagionale del Mondiale MotoGP (nona per quanto riguarda Moto2 e Moto3). C’è inevitabilmente grande attesa specialmente nella top class per capire i possibili valori in campo a Barcellona dopo il doppio round di Misano, alla luce di una classifica ancora cortissima che vede quattro piloti in quattro punti ed il decimo distante solamente 27 lunghezze dalla vetta. L’Italia punta tutto su Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli in ottica podio e vittoria, ma la concorrenza sarà folta e agguerrita con diversi piloti molto temibili e competitivi come Joan Mir, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Pol Espargarò e Jack Miller.

Le prove libere odierne del Gran Premio di Catalogna 2020, ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP, saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Non è prevista la copertura televisiva in chiaro delle libere su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni di Moto3, Moto2 e MotoGP con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento all’ottavo capitolo della lotta per il titolo mondiale nella classe regina del Motomondiale. Di seguito la programmazione televisiva completa di venerdì 25 settembre a Barcellona:





PROGRAMMA PROVE LIBERE GP CATALOGNA MOTOMONDIALE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD e DAZN

Venerdì 25 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Foto: Lapresse