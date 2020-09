MotoGP in tv, orari GP Catalogna 2020: programma FP4 e qualifiche, streaming TV8, DAZN e Sky

Tutto è pronto al Montmelò per il sabato del Gran Premio di Catalogna 2020 del Motomondiale. Sulla pista spagnola le tre classi eleggeranno il pole-man in qualifiche quanto mai importanti in vista della griglia di partenza di domani. La giornata di ieri ha messo in mostra valori chiari in pista, ma il vento ha reso complicata la vita per tutti. Nella classe più leggera Raul Fernandez e Jaume Masià sono risultati i più veloci nei due turni, con gli italiani ancora di rincorsa.

Nella classe mediana, invece, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Enea Bastianini vogliono continuare il loro dominio, ma dovranno fare attenzione a Sam Lowes e Jorge Martin, tornato dopo il coronavirus.





Nella MotoGP, infine, la Yamaha sembra la moto più pronta sulla pista del Montmelò, con Suzuki e Ducati che provano a farsi sotto. Fabio Quartararo e Maverick Vinales sembrano nuovamente i favoriti per la gara di domani, ma attenzione a Joan Mir e Andrea Dovizioso.

Guarda il GP dell’Emilia Romagna di MotoGP in diretta su DAZN

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Catalogna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201).

In streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le differite delle qualifiche dalle ore 15.45.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2020 – MOTOMONDIALE

Sabato 26 settembre

9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2

15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2

Differita qualifiche su TV8: dalle ore 15.45

Repliche qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 18.45, 22.15

Replica qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.10, 19.30, 23.00

Foto: Lapresse