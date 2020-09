MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Catalogna. 10 vittorie totali, l’ultima nel 2016, la più bella nel 2009

Il Mondiale MotoGP 2020 conclude il trittico di settembre e dopo la doppietta di Misano sbarca al Montmelò per il Gran Premio di Catalogna, uno degli appuntamenti classici del Motomondiale. Su questo circuito Valentino Rossi ha spesso centrato grandi risultati, vincendo in tutte le categorie nelle quali ha corso (125, 250, 500 e MotoGP) con momenti epici come le battaglie con Sete Gibernau e, soprattutto, il clamoroso sorpasso su Jorge Lorenzo nel 2009. Nel Gran Premio della Catalogna lo score di Valentino Rossi recita: 10 vittorie, 5 secondi posti e 2 terzi posti, per un totale di 17 podi. Andiamo, quindi, a ricordare con la memoria tutti i precedenti del nove volte campione del mondo sulla pista del Montmelò.

I PRECEDENTI DI VALENTINO ROSSI NEL GP DI CATALOGNA

STAGIONE 1996, classe 125: la prima esperienza del “Dottore” al Montmelò si chiude con un ritiro per un contatto al via. La gara andò a Tomomi Manako davanti a Garry McCoy e Kazuto Sakata.

STAGIONE 1997, classe 125: nell’anno del primo titolo iridato Valentino Rossi domina la scena in Catalogna distanziando di 6 secondi Kazuto Sakata e di 6.5 Noboru Ueda.

STAGIONE 1998, classe 250: primo anno nella quarto di litro e di nuovo vittoria per il pesarese con 3.9 su Tetsuya Harada e 14.0 su Loris Capirossi.

STAGIONE 1999, classe 250: nell’anno del titolo nella classe mediana Valentino Rossi vince di nuovo a Barcellona con appena 258 millesimi su Toru Ukawa e 12.7 su Franco Battaini.

STAGIONE 2000, classe 500: prima esperienza nella classe regina e subito podio per il pilota di Tavullia sotto la pioggia del Montmelò. Successo per Kenny Roberts Jr davanti a Norick Abe, distante 4.4 secondi, mentre Rossi è terzo a 9.5 davanti a Nobuatsu Aoki.

STAGIONE 2001, classe 500: ancora una volta al secondo anno in una categoria arriva il primo trionfo per il pesarese. Facile successo al Montmelò con 2.5 secondi su Max Biaggi e 3.2 su Loris Capirossi in una tripletta italiana davvero da annali.

STAGIONE 2002, classe MotoGP: Valentino Rossi vince per l’ennesima volta la prova catalana con 880 millesimi su Toru Ukawa mentre completa il podio Carlos Checa a 8.5.

STAGIONE 2003, classe MotoGP: questa volta il portacolori della Honda nulla può e chiude al secondo posto a 3.0 da Loris Capirossi, mentre al terzo posto si classifica Sete Gibernau a 4.3.

STAGIONE 2004, classe MotoGP: dopo un anno di pausa il “Dottore” torna a dettare leggere al Montmelò, dopo una battaglia serrata con Sete Gibernau, che cede per appena 159 millesimi. Terzo posto per Marco Melandri a ben 13.9 secondi.

STAGIONE 2005, classe MotoGP: il feeling con la pista spagnola non si arresta e Valentino Rossi vince ancora, sempre contro Sete Gibernau, staccato nel finale con un secondo di margine. Terzo, come un anno prima, Marco Melandri a 7.8 secondi dopo una bella battaglia con Alex Barros e Nicky Hayden.

STAGIONE 2006, classe MotoGP: il numero 46 più famoso del mondo non si ferma più e vince anche questa edizione partendo dalla pole, davanti ad un poker di statunitensi. Secondo Nicky Hayden a 4.5 secondi, mentre è terzo Kenny Roberts Jr a 9.1.

STAGIONE 2007, classe MotoGP: Valentino Rossi parte dalla pole ma questa volta si deve accontentare della piazza d’onore alle spalle di Casey Stoner per appena 69 millesimi. Terzo Dani Pedrosa a tre decimi al termine di una battaglia davvero clamorosa conclusa solamente sul traguardo.

STAGIONE 2008, classe MotoGP: componenti del podio come quello di 12 mesi prima, ma a parti invertite. Vince Dani Pedrosa con 2.8 su Valentino Rossi, mentre Casey Stoner è terzo a 3.3.

STAGIONE 2009, classe MotoGP: l’edizione delle edizioni, quella del celeberrimo sorpasso a Jorge Lorenzo proprio all’ultima curva, laddove nessuno poteva mai immaginare un attacco simile. Il nostro portacolori beffa il padrone di casa per 95 millesimi, mentre al terzo posto si classifica Casey Stoner a 8.8.

STAGIONE 2010, classe MotoGP: Valentino Rossi assente per l’infortunio del Mugello.

STAGIONE 2011, classe MotoGP: il “Dottore” sbarca in Ducati e fatica, e non poco. Al Montmelò è quinto a 7.3 da Casey Stoner che vince davanti a Jorge Lorenzo a 2.4 e Ben Spies a 4.2.

STAGIONE 2012, classe MotoGP: proseguono le difficoltà in Ducati per Valentino Rossi che si ferma in settima posizione a 17.5 da Jorge Lorenzo che vince davanti a Dani Pedrosa a 5.0 e Andrea Dovizioso, terzo a 9.3.

STAGIONE 2013, classe MotoGP: ritorno in Yamaha per il pesarese e podio sfiorato. Tripletta spagnola davanti a lui, con Jorge Lorenzo che supera Dani Pedrosa e un giovanissimo Marc Marquez.

STAGIONE 2014, classe MotoGP: grande duello tra Rossi e Marquez, con lo spagnolo che vince per 512 millesimi sul nove volte campione del mondo, con Dani Pedrosa che completa il podio con un distacco di 1.8.

STAGIONE 2015, classe MotoGP: la gara si risolve con un duello interno in casa Yamaha con Jorge Lorenzo che ha la meglio su Rossi per 885 millesimi, mentre al terzo posto troviamo Dani Pedrosa a 19.4.

STAGIONE 2016, classe MotoGP: l’ultima vittoria di Valentino Rossi al Montmelò con 2.6 su Marquez e 6.3 su Dani Pedrosa in una vera e propria prova di forza del “Dottore”.

STAGIONE 2017, classe MotoGP: le Yamaha soffrono a livello di gomme e Rossi non va oltre l’ottava posizione a 20.8 da Andrea Dovizioso che regola Marc Marquez a 3.5 e Dani Pedrosa a 6.7.

STAGIONE 2018, classe MotoGP: l’ultimo podio per il pilota di Tavullia sulla pista catalana. Un terzo posto a 6.0 da Jorge Lorenzo che piega la resistenza dei rivali con la Ducati. Secondo posto per il solito Marc Marquez a 4.4.

STAGIONE 2019, classe MotoGP: ritirato per la caduta di gruppo con Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales. La gara va a Marc Marquez con 2.6 su Fabio Quartararo e 4.5 su Danilo Petrucci.

Foto: Lapresse