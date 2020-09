VIDEO Moto2, GP San Marino 2020: gli highlights della vittoria di Marini che precede Bezzecchi e Bastianini

A Misano Adriatico si è disputato il Gran Premio di San Marino di Moto2, settimo atto del Campionato iridato 2020 della classe cadetta del Motomondiale. La gara è stata vinta da Luca Marini, il quale ha preceduto sul traguardo Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Una gara davvero vibrante che ha regalato un duello tutto in salsa Sky Racing team VR46 che potrebbe avere anche indirizzato la questione classifica generale. Andiamo quindi a vedere come si è giunti a questo risultato per mezzo degli highlights.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI SAN MARINO DELLA MOTO2





Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo