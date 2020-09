MotoGP, GP Catalogna 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 25 settembre

Dopo il doppio appuntamento di Misano Adriatico, il Motomondiale si appresta a disputare il Gran Premio della Catalogna, ottava prova della MotoGP 2020. Per la terza volta in questa stagione i protagonisti delle due ruote approdano in Spagna, la prima ed unica in quel di Barcellona. Ricordiamo infatti che il tracciato del Montemelò non accoglierà una doppia corsa, indetta a Jerez ed ad Aragon, evento più avanti nel calendario

Il tracciato, il medesimo che ospita il Mondiale di F1, presenta una metratura di 4 chilometri e 627 metri. Ricordiamo che la conformazione è stata modificata nelle ultime edizioni in seguito al tragico incidente del giovane Luis Salom, morto nel 2016 dopo uno schianto in curva 12.

Le prove libere del Gran Premio di Catalogna saranno trasmesse in diretta su DAZN e su Sky Sport MotoGP (canale 208). SkyGo e Now TV proporranno a tutti i tifosi il live streaming, mentre TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) non offrirà le immagini delle due sessioni di domani. OA Sport seguirà le prove libere di tutte le classi con la diretta testuale.

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP CATALOGNA 2020

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT F1 E DAZN

Venerdì 25 settembre

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15.13.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

DOVE SEGUIRE LE PROVE LIBERE DEL GP CATALOGNA 2020

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201) e DAZN

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Diretta scritta su OA Sport

