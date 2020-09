MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sempre speciale gareggiare contro Valentino Rossi, ma quest’anno ci penso di meno”

Si è aperto ufficialmente con la consueta conferenza stampa del giovedì il lungo weekend che ci porterà al Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020, valevole come settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. In chiave azzurra ci sarà grande attesa per vedere nuovamente all’opera Francesco Bagnaia a Misano dopo il fantastico secondo posto ottenuto domenica scorsa nel GP di San Marino al rientro dopo oltre un mese di stop per una frattura alla tibia destra. Il torinese di Ducati Pramac, nonostante una condizione fisica ancora non ottimale, si è superato portando a casa il suo primo podio della carriera nella classe regina.

“I test? Avevamo soltanto una cosa da provare e penso che abbia un grande potenziale per il futuro. Al momento siamo comunque più concentrati sul mio setting standard. Nei test il grip era più alto, tanti erano veloci, quindi è stato difficile capire cosa poter fare per la gara. Ci siamo fermati dopo il turno della mattina per non rischiare di avere dolore alla gamba. Sono comunque consapevole di poter disputare il Gran Premio senza problemi”, ha dichiarato il Campione del Mondo Moto2 del 2018 a proposito della giornata di test disputata martedì sempre a Misano.

Loading...

Loading...

“Quando vedi Vale in pista è sempre qualcosa di diverso per noi – spiega Bagnaia, cresciuto nella VR46 Academy – Quando cresci con un idolo e corri contro di lui è sempre speciale oltre che strano. Sento che l’anno scorso pensavo di più in momenti come questo, quando ero dietro a Vale pensavo di più, quest’anno invece mi sento più a mio agio con la moto e gareggio con meno pensieri contro di lui, come facciamo al Ranch. E’ come gareggiare con altri piloti, in quel momento”.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse