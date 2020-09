MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il mio approdo nel team ufficiale? Aspettiamo domani, ma ancora io non so nulla”

Dovrebbe arrivare domani, mercoledì 30 settembre, l’annuncio ufficiale di Ducati a proposito della composizione definitiva della line-up piloti per la prossima stagione del Mondiale MotoGP. Al netto di eventuali clamorosi colpi di scena, Francesco Bagnaia verrà promosso nel team factory di Borgo Panigale raggiungendo il suo attuale compagno di squadra Jack Miller, mentre il francese Johann Zarco prenderà il posto del torinese nel Team Pramac in coppia con il rookie spagnolo Jorge Martin, impegnato attualmente in Moto2. Bagnaia è reduce da un’ottima prestazione nel GP di Catalogna 2020, in cui ha recuperato dalla 14ma piazza in griglia fino al sesto posto sul traguardo del Montmelò. Di seguito le dichiarazioni di Pecco riportate da Crash.net.

“Possiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto questo fine settimana, perché partendo dalla quattordicesima posizione siamo arrivati sesti. Ora dobbiamo migliorare la qualifica. All’inizio è stato molto difficile. Abbiamo cercato di apportare modifiche alla moto per adattarci meglio con il grip. Ma, vista la mancanza di risultati, abbiamo deciso di tornare alla mia moto standard che si è rivelata migliore. Ho usato meno il freno posteriore perché in questa pista dava problemi. Quindi ho lavorato molto per essere forte in frenata, ma solo con quello anteriore: in questa ottica è stato fondamentale l’utilizzo del gas proprio per non stressare la gomma dietro. Il passaggio nel team ufficiale l’anno prossimo? Aspettiamo fino a domani quando, penso, si saprà qualcosa sebbene io ancora non sappia nulla“.

Foto: Lapresse