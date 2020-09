MotoGP, Danilo Petrucci: “Oggi in pista c’era pochissimo grip, non sono partito bene ma domenica potremo risalire”

Danilo Petrucci prova a pensare positivo, nonostante tutto, dopo il suo venerdì del Gran Premio di Catalogna 2020 di MotoGP. il ducatista, infatti, ha concluso le prime due sessioni di prove libere mestamente al ventiduesimo ed ultimo posto, con un distacco che ha valicato i 2.2 secondi. Un inizio davvero allarmante per il pilota umbro che, tuttavia, non si discosta particolarmente dal resto del gruppo targato Ducati. A parte Johann Zarco (brillante secondo) tutte le altre moto di Borgo Panigale sono ben oltre la top10, con una situazione di aderenza davvero pessima.

La conferma arriva dalle parole di “Petrux” a Speedweek: “Oggi in pista c’era molto vento e pochissimo grip – ammette – E’ stato veramente complicato capire quale fosse la maggiore delle due problematiche. Nella FP2 usando la gomma media siamo riusciti, quantomeno, a capire in che direzione procedere. Abbiamo reso la moto più stabile nelle curve veloci ma domani confidiamo di poter usare le gomme soft”.

Loading...

Loading...





Il numero 9 della Ducati prosegue con la sua analisi: “Non sono contento della prestazione, ma avevamo deciso di non usare la gomma soft se non avessimo risolto i nostri problemi. Ho preferito cercare un bilanciamento perfetto per poter essere veloci sin dalla FP3 di domani mattina, anche se sicuramente ci saranno temperature diverse. La moto oggi nel complesso era molto instabile, ma penso che si possa fare una bella gara domenica. Johann Zarco è stato il migliore con la nostra moto e di gran lunga, perciò si può stare nel gruppo di quelli che contano e lui l’ha dimostrato. Le altre moto con tanto vento e poco grip oggi hanno fatto la differenza sfruttando la gomma media”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com