MotoGP, Andrea Dovizioso: “Per giocarci il Mondiale non possiamo perdere tempo. Arriveranno risultati migliori”

Andrea Dovizioso si trova in testa alla classifica del Mondiale MotoGP. Il forlivese è il leader del campionato con un punto di vantaggio sul francese Fabio Quartararo e sullo spagnolo Maverick Vinales, nonostante due gare estremamente deludenti a Misano. Il centauro della Ducati non può permettersi di sbagliare nel GP di Catalogna 2020, in programma nel weekend sul circuito di Barcellona. Il pilota italiano cercherà di ottenere un buon risultato, in modo da continuare a inseguire il titolo iridato.

Andrea Dovizioso ha parlato tramite i canali ufficiali della Scuderia di Borgo Panigale alla vigilia dell’evento: “Negli ultimi due GP purtroppo non siamo stati sufficientemente competitivi, ma cerchiamo di vedere il lato positivo delle due gare di Misano: siamo in testa al campionato, anche se la lotta è tutta aperta. Ancora ci manca velocità e per poterci giocare il titolo non possiamo perdere altro tempo. Dovremo adattarci all’asfalto del Montmeló che avrà sicuramente meno grip rispetto a quello di Misano e questo potrebbe rivelarsi un fattore determinante per tutti. Sono sicuro che, se continueremo a lavorare come abbiamo fatto in queste ultime settimane, presto arriveranno risultati migliori”.

Foto: Lapresse