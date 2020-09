MotoGP, Alex Rins: “Non è stata una grande giornata, spero domani di fare meglio per le qualifiche”

Non è stato di certo un venerdì da incorniciare quello dello spagnolo Alex Rins. Lo spagnolo della Suzuki, impegnato nel day-1 del weekend del GP dell’Emilia Romagna di MotoGP, ha concluso solo al 18° posto della classifica combinata, non trovando il giusto feeling con la sua Suzuki, come molti si sarebbe aspettati. Rins, infatti, ha faticato a trovare la messa a punto corretta per sfruttare al meglio le Michelin, solitamente un fattore favorevole alla moto nipponica. Oggi, però, le cose non sono andate per il verso giusto, contrariamente ai test che si erano tenuti martedì 15 settembre sempre a Misano.

“E’ stato un giorno complicato. Durante i test di martedì sono riuscito a mantenere un buon ritmo anche con gomme usate, ma oggi non avevo feeling. Verso la fine della FP2 ho avuto per fortuna delle sensazioni diverse e spero di continuare su questa strada. Nella FP1 ho perso anche un po’ di tempo per una piccola caduta che non mi ha aiutato a portare a compimento il lavoro giornaliero. Spero comunque di massimizzare la mia prestazione in vista delle qualifiche e della gara a Misano“, le parole di Alex sul sito ufficiale della Suzuki.

Foto: Valerio Origo