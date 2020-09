Moto3, Romano Fenati: “Un’emozione speciale, moto perfetta. E’ fondamentale progredire”

Un gradito ritorno. Romano Fenati ritrova il gusto della vittoria e lo fa nel GP dell’Emilia Romagna, tappa del Mondiale 2020 di Moto3. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli il centauro della Husqvarna del team di Max Biaggi ha messo in mostra una prestazione notevolissima nel solito grande caos della minima cilindrata. Botte da orbi tra i centauri e a spuntarla è Romano che, nell’ultimo giro, ha approfittato anche dei contatti altrui per ritrovarsi davanti con una manovra molto incisiva. Per lui, dunque, dopo i tanti problemi delle gare passate, una sorta di luce in fondo al tunnel.

“Un’emozione speciale, la settimana scorsa avevo fatto fatica. La moto mi dà fiducia in frenata e riesco a superare. Difficile farlo per la velocità degli altri, ma spero che tutti andranno più piano perché io sono vecchio (sorride). Il mio pacchetto era okay, al di là degli scherzi, abbiamo lavorato sodo in questo weekend per avere una grande velocità in staccata e in una categoria lottata come questa fa la differenza. Sono felice per il risultato perché due gare fa ero 20°, ora è importante rimanere davanti. E’ fondamentale progredire“, le parole a caldo di Fenati.

