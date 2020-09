Moto3, risultato GP Emilia Romagna 2020: Fenati vince davanti a Vietti, doppietta italiana a Misano!

Una gara molto emozionante come al solito quella di Moto3 sul tracciato di Misano, tappa del Mondiale 2020. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli Romano Fenati la spunta nel solito arrivo in volata della minima cilindrata: successo di grande determinazione per lui che, sciorinando sorpassi all’esterno e rimanendo sempre nelle prime posizioni, ha saputo approfittare della grande disputata tra i rivali.

Vittoria dunque per l’alfiere del team di Max Biaggi, per la prima volta a segno con il marchio Husqvarna e 12° trionfo del pilota ascolano in questa categoria, ritornando sul gradino più alto del podio dopo il GP d’Austria dell’anno scorso. Alle sue spalle un convincente Celestino Vietti. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha impostato una gara di testa, preferendo rimanere davanti per non rimanere troppo invischiato nelle lotte di un gruppo molto folto di piloti, nel quale ne ha fatto le spese Binder e il nostro Dennis Foggia. “Cele” ha dovuto, però, fare i conti con l’aggressività del leader del campionato Albert Arenas e del giapponese Ai Ogura, riuscendo a prevalere nei loro confronti, ma non potendo rintuzzare l’infilata di Fenati nell’ultimo giro. Pertanto, un secondo posto fondamentale per lui, dopo lo zero poco fortunato di una settimana fa.

A completare il quadro di questo arrivo allo sprint il nipponico Ogura (Honda Team Asia) a 0″121, Arenas (Gaviota Aspar Team Moto3) a 0″199 e l’iberico Jaume Masia (Leopard Raving) a 0″280. Hanno completato la top-10 lo spagnolo Raul Fernandez a 0″439 (Red Bull KTM Ajo), il turco Oncu a 0″678 (Red Bull KTM Ajo), l’altro alfiere dello Sky Racing Team VR46 Andrea Migno a 0″791, il giapponese Toba a 0″939 (Red Bull KTM Ajo) e il britannico John McPhee a 1″125 (Petronas Sprinta Racing). Più arretrato, invece Tony Arbolino che, protagonista nelle prime battute, non è andato oltre l’11° tempo.

Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, Stefano Nepa ha concluso 15°, Niccolò Antonelli 18°, Riccardo Rossi 22° e Davide Pizzoli 26°. Con questo risultato, Arenas è sempre in vetta al campionato con 119 punti, seguito da Ogura a 117, McPhee a 98 e Vietti a 86.

CLASSIFICA GP EMILIA ROMAGNA 2020 – MOTO3

1 25 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 39’30.124 147.6

2 20 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 39’30.160 147.6 0.036

3 16 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 39’30.245 147.6 0.121

4 13 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 39’30.323 147.6 0.199

5 11 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 39’30.404 147.6 0.280

6 10 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 39’30.563 147.6 0.439

7 9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 39’30.802 147.5 0.678

8 8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 39’30.915 147.5 0.791

9 7 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 39’31.063 147.5 0.939

10 6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 39’31.249 147.5 1.125

11 5 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 39’31.576 147.5 1.452

12 4 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 39’31.811 147.5 1.687

13 3 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 39’34.455 147.5 4.331

14 2 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 39’36.049 147.2 5.925

15 1 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 39’36.289 147.2 6.165

16 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 39’36.373 147.2 6.249

17 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 39’37.291 147.1 7.167

18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 39’42.838 146.8 12.714

19 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 39’48.169 146.5 18.045

20 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 39’50.308 146.3 20.184

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 39’50.622 146.3 20.498

22 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 39’50.415 146.3 20.291

23 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 39’50.679 146.3 20.555

24 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 39’55.091 146.0 24.967

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 39’55.388 146.0 25.264

26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 39’57.283 145.9 27.159

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 39’57.972 145.9 27.848

