Moto2, risultato FP3 GP Emilia Romagna 2020: Enea Bastianini a passo da record, Bezzecchi 3° davanti a Marini

Fuochi d’artificio al termine delle prove libere 3 del GP dell’Emilia Romagna, round del Mondiale 2020 di Moto2. Sul tracciato di Misano Enea Bastianini in versione super: miglior prestazione del turno e nuovo record della pista di 1’35″649. Grande prova del centauro romagnolo dell’Italtrans Racing che ha mostrato grandi segnali di vitalità nel corso della FP3. Alle sue spalle vi sono il britannico dell’EG 0,0 Marc VDS Sam Lowes (+0″151) e un sempre più convincente Marco Bezzecchi, distanziato di soli 20 millesimi da Lowes.

In quarta posizione segue da vicino il leader del campionato Luca Marini (+0″176) deciso a concedere il bis dopo il successo della settimana scorsa sempre sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. A completare il quadro della top-10 vi sono il tedesco del Liqui Moly Intact GP Marcel Schroetter a 0″319, un ottimo Nicolò Bulega sulla Kalex del Team Gresini a 0″329, lo spagnolo della Speed Up Aron Canet (+0″370), l’altro iberico Jorge Navarro sempre su Speed Up a 0″395, il britannico Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing) a 0″484 e lo spagnolo Augusto Fernandez (EG 0,0 Marc VDS). I restanti qualificati alla Q2 saranno il giapponese Nagashima, lo spagnolo Vierge, lo svizzero Luthi e l’americano Roberts.

In chiave italiana, 14° tempo per Lorenzo Baldassarri sulla Kalex del Flexbox HP 40 (+0″605), 15° Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing) a 0″630, 17° Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a 0″727, 20° Mattia Pasini (Red Bull KTM Ajo) a 0″827, 21° Stefano Manzi (MV Agusta) a 0″840 e 23° Simone Corsi (MV Agusta) a 0″977.

CLASSIFICA FP3 GP EMILIA ROMAGNA 2020 MOTO2

1 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’35.649 14 18 249.4

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’35.800 5 20 0.151 0.151 247.1

3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’35.820 18 20 0.171 0.020 251.7

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’35.825 16 20 0.176 0.005 247.1

5 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’35.968 18 20 0.319 0.143 247.1

6 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’35.978 14 18 0.329 0.010 247.7

7 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’36.019 14 16 0.370 0.041 246.0

8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 1’36.045 4 20 0.396 0.026 246.5

9 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’36.133 5 16 0.484 0.088 248.2

10 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’36.147 3 20 0.498 0.014 246.5

11 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.211 9 20 0.562 0.064 248.8

12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’36.225 20 23 0.576 0.014 246.0

13 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’36.239 17 19 0.590 0.014 248.2

14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’36.255 19 23 0.606 0.016 245.4

15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.279 16 20 0.630 0.024 248.8

16 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’36.286 17 19 0.637 0.007 250.0

17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP 1’36.376 14 18 0.727 0.090 246.0

18 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’36.388 3 15 0.739 0.012 247.7

19 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’36.469 17 18 0.820 0.081 250.0

20 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.476 17 18 0.827 0.007 250.0

21 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’36.489 19 19 0.840 0.013 246.5

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’36.552 16 18 0.903 0.063 247.7

23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’36.626 5 18 0.977 0.074 248.2

24 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’36.679 3 18 1.030 0.053 246.0

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.982 14 20 1.333 0.303 248.2

26 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’37.189 18 18 1.540 0.207 246.0

27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’37.252 5 18 1.603 0.063 249.4

28 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.719 2 12 2.070 0.467 250.0

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1’39.528 17 18 3.879 1.809 241.0

