Moto2, Luca Marini in pole: “Un buon weekend. Ho fatto quello che dovevo, contento per il record”

Luca Marini ha conquistato la pole position del GP di Emilia Romagna 2020, ottava tappa del Mondiale Moto2 che va in scena sul circuito di Misano. Il marchigiano è stato superlativo e ha timbrato un fantasmagorico giro veloce, riuscendo così a strappare la partenza al palo per la gara di domani. Il leader del campionato è stato imbattibile e ha avuto la meglio nei confronti del compagno di squadra Marco Bezzecchi, compiendo un passo importante verso un risultato di lusso e verso la conquista del titolo iridato.

Il fratello di Valentino Rossi ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “È un buon weekend, per fortuna. Avevamo detto che il secondo sarebbe stato difficile, così abbiamo lavorato molto e abbiamo migliorato la moto. Abbiamo dovuto aggiustare la moto per andare un po’ più forte, abbiamo fatto un buon lavoro e io sono stato bravo ad andare più veloce e a fare un buon giro. Ho fatto quello che bisognava fare: non ho esagerato troppo, cercando di fare un giro positivo senza sbagliare nulla. Va benissimo così e sono contento per il record della pista, è una cosa che rimane fino al prossimo anno“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Fonte: ufficio stampa Sky Racing Team VR46