Moto2, GP Emilia Romagna 2020: arriva la pioggia e bandiera rossa! Condizioni d’asfalto complicate

Un eccesso di zelo? Forse un po’ sì. Nel corso del GP dell’Emilia Romagna di Moto2, prova del Mondiale 2020 della media cilindrata, la pioggia è arrivata pur con un’intensità non eccessiva. Di fatto i giri che stavano mettendo insieme i piloti erano di un certo livello. Tuttavia, quando erano stati completati appena sei tornate, mancandone 19 al termine, la Race Direction ha deciso di intervenire e di esibire la bandiera rossa, visto anche il segnale di alcuni piloti.

The race has been stopped due to weather conditions! 🌧️ #Moto2 | #EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/1Ow1CnhOoj

Che cosa succede? Nuova procedura di partenza e da regolamento numero di giri ridotto, ovvero 10, con Enea Bastianini davanti a tutti, a precedere Luca Marini, lo spagnolo Vierge, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Un pacchetto di mischia, usando un termine caro agli amanti del rugby, con ben quattro italiani nelle prime cinque posizioni. Ne vedremo delle belle per via di condizioni d’asfalto particolare, visto che il meteo è decisamente variabile.

The race will be restarted with a distance of 10 laps 🔄

Standings taken as of the end of lap 6! 👍#Moto2 | #EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/8VrP4Gy91B

